Policía Nacional desarticula red de narcotraficantes en el norte

Durante el operativo sincronizado denominado “Los Huachos”, un equipo de élite de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú (PNP) logró desarticular una poderosa banda de narcotraficantes que operaba en el norte del país.

En total fueron intervenidas 13 personas, entre ellos dos efectivos policiales y dos mujeres en las ciudades de Trujillo, Chiclayo, Cajamarca, Pucallpa, Cajabamba, y en el Ecuador, según reveló a La República el general PNP Héctor Loayza Arrieta, director de la Dirección Antidrogas de la Policía.

En la relación de detenidos figuran: Winston Briceño Infante, Elvira Vargas Mori, Julia Segura Marín; Adriana Arteaga Ibáñez, Marcial Vivino Mostacero Abanto, Deogracias Concepción Campos Vásquez, Silvio Vásquez Chávez, Giulisa Vásquez Urbina, Santos Favian Sebillano, Edwin Quispitongo Pérez y Juan Vera Jaramillo.

El alto oficial afirmó que esta acción constituye una importante intervención policial de lucha contra las drogas en distintos puntos del país, interviniéndose a centros de producción de drogas, pues ya se tenía conocimiento que hace varios años venían operando en esta parte norte del país. La Dirandro realizó una operación en la zona destruyendo cuatro pozas de maceración y gran cantidad de insumos químicos que eran utilizados para la elaboración de droga, lamentablemente también se ha detenido a dos policías integrantes de esta organización, que es personal subalterno.

“Esta operación es muy importante porque venían produciendo droga desde hace tiempo y no se golpeaba en Cajamarca, es por eso que la Dirandro tomó las precauciones del caso y ha realizado la planificación necesaria para golpear en esta zona que antes no era tocada. En el 2016 hubo un intento de ingresar a este lugar y realizar un operativo, pero se cayó, por eso que en esta oportunidad lo hemos hecho con personal de la Dirandro, y no de Cajamarca, que es la unidad especializada para este tipo de operaciones”, detalló.

Nosotros —precisó— hemos trazado toda una línea de investigación donde están comprendidas todas estas zonas, y es por eso que lo estamos realizando, se ha focalizado en esta oportunidad Santa Rosa (Cajabamba), y en los próximos meses vamos a seguir operando en todo el país.

El general PNP Héctor Loayza reveló que en lo que va del año han operado en la zona del Putumayo, Amazonas, Pichipalcazu, VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), Puerto Maldonado, Inambari, hasta Tacna, es por eso que han tenido los resultados que manejamos hoy, que son 53 toneladas, que es un récord histórico en el decomiso de drogas. “Es política del gobierno del Presidente Martín Vizcarra dar una lucha sin cuartel a estos delincuentes, a quienes no daremos tregua en sus actividades delictivas que tanto daño causan a la población”, finalizó.

No descartan más operativos

El jefe de la Dirandro fue hidalgo en reconocer que estos resultados positivos de la acción policial no solo son fruto del trabajo del general José Lavallle Santa Cruz, comandante general de la PNP, sino también del ministro del Interior, Carlos Morán, que es muy especializado en la lucha antidrogas y que les ha dado políticas claras y contundentes para seguir con este tipo de operaciones.

El alto oficial no descartó que empezando el año se organicen operativos en otras provincias cajamarquinas como San Marcos, Bambamarca, Jaén y San Ignacio, donde es un secreto a voces que abastecen de droga no solo a la capital sino que se comercializa por el Ecuador. Se busca sorprender a las organizaciones de narcotraficantes.