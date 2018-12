Comas: después de casi 10 años, hermanas denuncian a padrastro que las violó y embarazó [VIDEO]

Cuando Miguel Alexander de los Santos Gómez Mogollón abusaba de ellas apenas eran una menores de edad. Hoy, después de casi 10 años, las jóvenes, de 19 y 14, denunciaron a este sujeto, su padrastro en aquel entonces, por haberlas violado y embarazado. La Policía ha iniciado la búsqueda del hombre que se encuentra no habido.

Según contaron las víctimas, las constantes violaciones ocurrieron en su vivienda de Comas desde que tenían once años. La hermana mayor salió embarazada a los 15, a causa del abuso sexual, mientras, la menor, que hoy tiene 14, tiene 4 meses de embarazo.

"Cuando yo tenía 11 años, venía del colegio y me decía que vamos a jugar. Me bajaba mi pantalón y mi trusa", reveló la hermana mayor, que hoy tiene 19.

Ella dijo al noticiero de ATV que nunca le contó a su madre porque tenía miedo. Además, reveló que su padrastro aún la busca, pero desde que cumplió 18 años decidió enfrentarlo.

"Yo esperé tener 18 años porque ya podía trabajar y podía defenderme sola (...). Yo me rebelé y no quise. Por eso me castigaba, me dejaba sin comer", fueron sus impactante declaraciones.

Mientras la hermana menor, hoy de 14 años y embarazada de su padrastro, contó que "primero me empezaba a tocar y después abusaba de mí".

La madre de las jóvenes exige justicia pues asegura que a su hija menor le han dicho que pasará por la cámara Gesell recién en abril.

Cabe resaltar que Miguel Gómez Mogollón es buscado por la Policía Nacional en Piura, pues se encuentra no habido.