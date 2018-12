Motivos para llevar a prisión a Luis Torres, alcalde Infantas y regidores de Tacna

Enarbolando el lema "Tacna vuelve a sonreír", Luis Torres inició en el 2015 su tercer gobierno en la Municipalidad Provincial de Tacna al lado de su teniente alcalde Jorge Infantas y una fila de regidores jóvenes apodados Los Pulpines. Ya no hay sonrisas. Ayer el juez Yuri Maquera Rivera ordenó la prisión preventiva por 18 meses de Torres, Infantas, ocho regidores y el dirigente de la asociación de vivienda Los Chaskis I, Alfredo Chamorro.

Los once encarcelados serán investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción por los delitos de organización criminal, cohecho, negociación incompatible y colusión. La fiscal Milagros Benavente Alfaro pidió 36 meses de cárcel para 15 detenidos, pero el juez rechazó la prisión para cuatro.

Benavente presentó nueve casos donde se presume que los concejales, Infantas y el exalcalde Luis Torres, quien renunció en abril para postular a la gobernación, habrían recibido coimas de dirigentes a cambio de terrenos. El juez señaló que solo halló argumentos para cuatro de los nueve casos y uno de los principales era Los Chaskis, asociación que compró 19 hectáreas del municipio en el 2016. El vicepresidente de esa asociación, Sergio Yupanqui, también estaba entre los detenidos, pero fue liberado.

TESTIGOS Y SIN ARRAIGO

El juez Maquera sostuvo en su fallo que la Fiscalía logró acreditar los elementos de convicción (se presentaron 709 elementos, entre audios, chats, videos y fotografías). Maquera calificó de grave la situación, pues existían testigos directos o referenciales que declararon sobre las coimas de dinero.

El hallazgo de un papel en la billetera de Infantas, que tenía una lista con los nombres de los concejales y cifras de dinero, fue crucial para Maquera, quien no duda de que se trate de cantidades de dinero de las coimas. El juez fue enfático en afirmar que, aunque la Fiscalía no lo señalara en sus argumentos, el principal agraviado es la Municipalidad Provincial de Tacna (Estado). "El municipio no es solo fierro y cemento, es la ciudadanía, los padres, los hijos", resaltó.

Otro de los factores que determinó la decisión del juez fue la falta de arraigo laboral de los detenidos. Maquera calificó de poco convincente la versión de Torres, quien dijo dedicarse a embotellar vinos y piscos en su empresa. Los regidores tampoco sustentaron un arraigo laboral de calidad, la mayoría carecía de contratos de trabajo.

Los arraigos familiares perdieron fuerza para Maquera. "No les importó involucrarse en graves hechos a pesar de tener hijos pequeños", dijo. El magistrado indicó que emitió el fallo tomando en cuenta una política nacional e internacional de lucha contra la corrupción.