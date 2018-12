Arequipa: Gerente de Salud, Edwin Bengoa niega que malgastó dinero de campaña antirábica

Arequipa. El gerente regional de Salud, Edwin Bengoa, se pronunció sobre un informe de la Contraloría que indica que se habría malgastado más de S/ 343 000 del dinero que se destinó a la campaña de lucha contra la rabia canina. Manifestó que el ente contralor no está en lo cierto y que él no tiene responsabilidad funcional. "En todo caso, la investigación seguirá su curso. No tengo miedo".

Según la Contraloría, se dio gasolina a familiares de funcionarios y se gastó en cosas que no tenían nada que ver con la campaña.