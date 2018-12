Denuncian oleada de envenenamiento de mascotas en Chiclayo

Maltrato animal. La ciudadana Nadia Cruz Tirado denunció a través de las redes sociales una oleada de envenenamiento en la urbanización Las Brisas, en Chiclayo. Según la declaración de la joven, el pasado sábado 8 de diciembre al promediar las 7:30 de la noche, al llegar a su vivienda ubicada en la calle Víctor Sánchez Ruiz en la urbanización Las Brisas, sector 1, encontró a uno de sus gatos agonizando.

Ante el horrible hallazgo, Cruz Tirado llevó a su mascota hasta la veterinaria de su confianza, mientras atendían al gato, su hermana la llamó por teléfono y le comentó que otro de los animales que rescataron de las calles se encontraba en el mismo estado.

No lo podía creer. Con el pasar de las horas, nuevas víctimas por envenenamiento aparecían, todos los animales fueron atendidos, sin embargo, uno de ellos no resistió. Consternada por la situación, recorrió el perímetro cerca a su casa encontrando un depósito con arroz cocido y teñido de color azul. No había sido una casualidad, alguien había dejado el contenedor de plástico intencionalmente.

“Mis animales no hacen daño a nadie, a algunos no puedo rescatarlos de las calles por el espacio, pero no es para que atenten contra ellos de esta manera”, expresa Nadia, vía telefónica. Solicitó a los vecinos de la zona a no dejar a sus mascotas salir de su casa sin supervisión.