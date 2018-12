Pronabec: 120 becados estudiarán posgrado en las mejores universidades del mundo

El Gobierno premió a 120 profesionales talentosos de escasos recursos económicos con una beca de subvención integral para el estudio de maestrías y doctorados en las 400 mejores universidades del mundo.

Hoy fueron premiados los jóvenes ganadores del concurso 'Beca Presidente de la República 2018' del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, en una ceremonia dirigida por el titular de la cartera ministerial, Daniel Alfaro.

La subvención estudiantil cubre costo de matrícula y pensión de estudios, pasajes internacionales, alimentación, movilidad local, alojamiento, seguro médico internacional, materiales de estudios, entre otros beneficios.

Las universidades a las que irán a estudiar son las tops del mundo como Harvard University, University of Edinburgh, Yale University, University College London, University of Melbourne y University of Sydney.



El director ejecutivo del Pronabec, Sandro Parodi, indicó que la iniciativa educativa permite que los talentos peruanos con recursos económicos insuficientes puedan, a través de estudios de posgrado, adquirir los conocimientos más avanzados del mundo en sus áreas de especialización.

“Los peruanos que se gradúen con la Beca Presidente de la República se situarán a la par de los mejores profesionales en el mundo en sus áreas de conocimiento”, dijo Parodi.

La 'Beca Presidente de la República' premia la trayectoria académica de excelencia durante los estudios superiores y el potencial de contribuir al desarrollo del país en el futuro. Con la actual gestión del Minedu se amplió de 50 a 120 el número de becas planificadas para este año.