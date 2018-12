Cutting: escolares en un colegio de Arequipa jugaban a cortarse los antebrazos [FOTOS]

Arequipa. Miércoles 5, once de la mañana. Serenos de la municipalidad del centro poblado Santa María de la Colina, distrito de Majes, realizaban rondas de vigilancia. De pronto, vieron a dos escolares, L. C. (15) y N. Q. C. (15), deambulando. A esa hora, debían estar en el colegio. Los intervinieron de manera preventiva.

Cuando les preguntaron por qué no fueron a clases, los menores se justificaron diciendo que llegaron tarde y no los dejaron pasar. Los serenos los subieron a una camioneta y los trasladaron al colegio. Allí confirmaron que nunca habían estado en el colegio, que mentían.

La jornada escolar estaba a punto de concluir. Entonces, los agentes decidieron trasladarlos a sus casas. En un descuido, uno de los escolares se descubrió su brazo derecho. Tenía una decena de cortes. “Es solo un juego”, dijo el menor, cuando le preguntaron por esas heridas.

Los agentes retornaron al colegio con el estudiante e ingresaron a las aulas del nivel secundario. Según el acta de los serenos, cerca de 30 escolares tenían cortes similares en sus antebrazos, tanto hombres como mujeres. Los estudiantes son del colegio B-2 del sector de La Colina. Uno de ellos tenía hasta 100 lesiones en ambas extremidades. Practicaban el cutting, un peligroso juego que se hizo viral en varios países del mundo a través de Internet.

Esta insana práctica consiste en autolesionarse utilizando objetos filosos. La mayoría de cortes pueden hacerse en los brazos o piernas, son menos recurrentes en otras partes del cuerpo.

Lo grave de estos casos es que son frecuentes en adolescentes con problemas personales o familiares, derivados de maltrato físico o psicológico, abandono o ausencia de figuras paternas. Las víctimas se provocan las lesiones para liberar el dolor emocional que sufren mediante el dolor físico, según explicó la psiquiatra especialista en adolescentes, Gladys Ramírez del Carpio.

Preocupación

Ayer por la tarde, el director de la institución educativa, Raúl Flores Medina, con un equipo del Área de Gestión Institucional y Pedagógica de la UGEL La Joya, docentes y personal administrativo se reunieron en el plantel desde las 14:00 horas para definir las acciones a tomar frente a este grave hecho.

Las representantes de la UGEL no quisieron adelantar las acciones que tomarían al respecto, indicando que todo será descrito en un informe a la Gerencia de Educación. Por su parte, el director Flores Medina indicó que era exagerado hablar de 30 alumnos involucrados. Indicó a La República que solo se identificó a dos escolares.

Sin embargo, en fotos registradas en redes sociales, se distingue a más de seis escolares con marcas en los brazos; además del acta levantada por el personal de serenazgo que vio las marcas en 30 menores.

“Si bien la acción de los serenos fue positiva, la manera en que lo hicieron no fue correcta. Vulneraron el derecho de los alumnos al ingresar prepotentemente y revisarlos sin autorización de los padres. No hemos identificado cuántos alumnos son, pero no creemos que sean tantos”, dijo Flores.

Aseguró que una de las acciones inmediatas será un taller para educadores, donde se les instruya sobre cómo tratar e identificar estos casos. Los especialistas de la UGEL y personal del área de Psicología deberán evaluar caso por caso y que sea cada escolar quien indique que se hizo las lesiones y el motivo.

Del dolor al placer

La psiquiatra Gladys Ramírez ahonda un poco más en el problema del cutting, describiéndolo como una conducta que se da muchas veces cuando los adolescentes tienen mucha carga emocional. Lo que se escucha generalmente en los adolescentes es que tienen tanto dolor en el alma que les es preferible tener dolor físico. Los cortes son la expresión del problema emocional de fondo.

Esto se deriva de una mala relación con sus progenitores, cuando la comunicación no es fluida o hay carencia de afecto, dinero y, en casos más extremos, actos de violencia contra el menor o su entorno (maltratos a la madre u otros miembros de la familia).

Este perfil aplica para los escolares de El Pedregal-Majes, pues muchas veces los padres salen a trabajar al campo o como obreros desde las primeras horas de la mañana y no regresan hasta la noche, dejando a sus hijos a la deriva y sin el apoyo emocional ante cualquier conflicto.

“Son chicos que no tienen una autoestima estructurada, no tienen buena comunicación con sus padres e imitan esta conducta. Se propaga porque, al conversar entre ellos, comienzan a practicarlo, identificándose con sus problemas”, dijo la especialista.

En entrevistas a adolescentes, la especialista explica que, una vez que empiezan a hacerse los cortes, los menores no sienten dolor, sino una especie de satisfacción o placer al infligírselos. Explica que estudios científicos demostraron que los cortes continuos producen la liberación de endorfina, que es la causante de que sientan placer. “Obviamente es una conducta inadecuada, pues a larga genera dependencia y es propiciadora de otras adicciones como las drogas”, explicó.

En este punto, el tratamiento psicológico es crucial, al igual que el acompañamiento de los padres. Es decir, que ambos deben estar comprometidos con la recuperación. Si el entorno del menor no cambia, será más difícil que logre superar este problema. Contar con docentes preparados y un psicólogo en el colegio también es primordial.