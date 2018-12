Arequipa: Southern estima que en 2020 esté en operaciones mina Tía María en Islay

Arequipa. Pese a que las voces de rechazo en el valle de Tambo (Islay) al proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú persisten, la compañía tiene otra lectura.

Ayer el vicepresidente de Finanzas de la compañía, Raúl Jacob Ruisánchez, dijo que esperan que la mina esté en operaciones el cuarto trimestre de 2020. Eso significaría que el periodo de construcción arranque el próximo año.

Sin embargo, el proyecto aún no cuenta con la licencia de construcción necesaria. Southern está contra el tiempo, ya que la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto vence en agosto de 2019. "El Gobierno tiene la última palabra en relación al proyecto. Vamos a seguir trabajando", declaró Jacob.

Si la licencia no es otorgada hasta agosto, la minera tendría que realizar un nuevo estudio. Según el ejecutivo de la minera, esperan que el permiso se dé antes de que el plazo culmine.

En ese sentido, añadió que ya absolvieron todas las observaciones que el Gobierno, desde el Ministerio de Energía y Minas, planteó sobre el proyecto. Eran 14 referidas, según Jacob, a precisiones de tipo técnico, mas no ambiental.

Tía María, cuya inversión sería de 1400 millones de dólares, lleva paralizada varios años por los conflictos sociales que estallaron en 2011 y 2015. La población se opone a la explotación minera.

Jacob señaló que después de 2015 hicieron una revisión de su relacionamiento social con la población y el estilo de trabajo cambió. No obstante, afirmó que la denominada licencia social es más "un concepto que algo real".

ESCENARIO POLÍTICO

En medio de la campaña electoral, los candidatos al gobierno regional, Elmer Cáceres y Javier Ísmodes, plantearon sus posiciones sobre el proyecto. El primero lo rechaza y el segundo considera que si no hay condiciones no debería realizarse.

Consultado sobre el tema, el ejecutivo de Southern señaló que trabajarán con las autoridades independientemente de la opinión que tengan. Durante esta gestión regional, la minera financió estudios técnicos para la construcción del hospital de Mollendo y el centro de salud de Cocachacra.

Jacob dijo que en 2018 desembolsaron S/ 30 millones en proyectos para Islay y, en los últimos cinco años, destinaron 20 millones de dólares para el desarrollo comunitario.

También dijo que construirán un tren para trasladar su mineral, desde su planta hasta la zona de Guerreros en Matarani.

Minera dice que hay aceptación

Durante la presentación de ayer, la minera presentó los resultados de dos encuestas encargadas a Ipsos y Vox Populi sobre la percepción del proyecto. La primera empresa tomó una muestra de 500 personas. Según Jacob, los resultados arrojan que el 59% de la población de Islay está a favor del proyecto, 38% está en contra y 3% no precisó su opinión. En otro cuadro, señaló que el 16% señala que la mina no debería operar. Para el funcionario, es la minoría.