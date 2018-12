Seminario se descompensa y no permite diligencias

Personal de Criminalística de Piura y Deincri de Sullana (región Piura) iniciaron las diligencias en la investigación del robo que, al parecer, habría sufrido el alcalde del distrito de Ignacio Escudero, Reynaldo Seminario, cuando se encontraba en su vivienda, llevándose 68 mil soles.

Según fuentes policiales, luego que la autoridad edil denunciara el caso en la comisaría de San Jacinto, en el mencionado distrito, los agentes del Criminalística acudieron la mañana del domingo para levantar huellas, indicios que conlleven a identificar a los cinco delincuentes encapuchados que se alzaron con el cuantioso botín.

Sin embargo, los especialistas de Criminalística no pudieron realizar la diligencia debido a que el alcalde se descompensó por muchas horas, no permitiendo el ingreso del personal que poco o nada puede hacer cuando la parte interesada en conocer a los asaltantes interfiere en la labor, no permitiendo esclarecer el robo.

Se informó que al momento en que el alcalde denunció el asalto —cerca de las 6 de la mañana del sábado— indicó que uno de los asaltantes lo amenazó de muerte si es que seguía metiéndose con un sujeto apodado “Cocholo”, hecho que ya investiga la PNP.

De otro lado, el distrito de Ignacio Escudero debe de hacerle frente a la inseguridad ciudadana y delincuencia sin contar con las herramientas como vehículos . A ello se suma el escaso personal para patrullar un distrito con ocho caseríos.

Ante ello la teniente gobernadora, Clara Árcela Morales, indicó que está solicitando al comando de la Policía arreglar el patrullero con el que contaban. Desde hace varios meses permanece inservible.