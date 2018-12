Menor habría sido convencida de huir de su casa por hombre mayor [VIDEO]

Una menor de 14 años habría sido convencida de huir de su casa por un hombre mayor de edad, al que conoció a través de Facebook. La madre de la adolescente, quien se encuentra buscándola de manera desesperada, señaló que su hija ya lleva dos semanas desaparecida.

‘‘Yo la amo. la perdono. La puedo comprender, pero le pido que no haga cosas, que no escuche voces ajenas’’, dijo la progenitora ante las cámaras de América.

Miriam Apumata indicó que su hija desapareció el lunes 19 de noviembre. Cuando salió de su casa por la mañana la menor aún se encontraba allí. Ella estaba durmiendo. Sin embargo, cuando regresó de trabajar ya no había señales de la adolescente, quien incluso se había llevado toda su ropa.

La madre de la menor responsabiliza la desaparición a un sujeto al que habría conocido por Facebook. Al parecer el sujeto la habría convencido de irse de su hogar a cambio de comprarle todo lo que ella deseara.

‘‘Ella me estuvo diciendo ya: ‘mamá, tú no me puedes dar todo lo que yo necesito. Hay una persona que conozco que me está diciendo que me puede dar todo’ ’’, recordó la señora Apumata.

La adolescente desaparecida se quedaba todo el día en casa, pues había dejado de estudiar en el colegio. Durante todo este tiempo la madre de la menor trató de controlar a su hija a través de Whatsapp; sin embargo, no siempre lo lograba.

La última vez que hablaron la menor había salido sin pedir permiso, motivo por el cual la madre le dijo que la situación no podía continuar así. Miriam le propuso a su hija ingresar a un internado.

La mujer realizó la denuncia de la desaparición ante la Policía, la cual no descarta que la menor haya sido captada por una organización de trata de personas.