ACNUR reconoce trabajo de Perú a favor de migrantes venezolanos

El Alto Comisionado Adjunto para las Operaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), George Okoth-Obbo, manifestó su reconocimiento al gobierno peruano por la acogida que viene brindando a los migrantes venezolanos que llegan a nuestro país.

El funcionario de ACNUR valoró positivamente los mecanismos que ha implementado el Estado o para ayudar a los venezolanos, entre ellos, el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), así como el trabajo de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Tambien resaltó la solidaridad del Perú ante esta problemática.



Okoth-Obbo destacó en el último año Perú ha recibido más de 500 mil ciudadanos venezolanos y que esto significa muchos desafíos por afrontar, como su regularización migratoria y proporcionarles una documentación.



I was moved by the extensive operational, procedural and practical steps that @MigracionesPe has taken to assist Venezuelans arriving in Peru 🇵🇪 which Superitendent Roxana del Aguila walked me through and I reiterated continuation of our strong collaboration + support. https://t.co/KLWvqob85m