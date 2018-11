Hace unos meses, a finales de agosto, el corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa fue bloqueado por 70 comuneros de Fuerabamba, un pueblo cercano a la mina Las Bambas. ¿Qué exigían? Una mesa de diálogo y una indemnización por la venta de sus terrenos.

El corredor fue declarado en estado de emergencia a pesar de que varias instituciones reconocieron que no había conflictividad social. Tiempo después se restableció el tránsito hacia la mina pero sin mayor solución para los comuneros. Una historia repetida pero no por eso impune. Espíritu que recoge el documental Cusco frente a Goliat. De eso conversamos con su directora.



-¿Cuándo empieza tu relación con el Perú?

-Vine por primera vez en el 2000 con la única motivación que conocer. Desde entonces he vivido aquí en distintos lugares al punto de considerarlo mi segundo hogar. Pero creo que todo empezó en mi infancia a través de un dibujo animado llamado Las misteriosas ciudades de oro. Los protagonistas eran tres niños: una niña inca, un niño español y otro de las Islas Galápagos. Mientras ellos desean explorar el mundo y saber más de sus antepasados, un grupo de conquistadores españoles usan sus conocimientos para encontrar tesoros. Solo les importa el oro.

-Te concientizaste desde muy pequeña. ¿Pero cuándo te terminaste de convencer para venir a esta parte del mundo y grabar un documental sin ser una documentalista, precisamente?

-La indignación y la curiosidad. Yo estudié historia en la Universidad de Niza pero he estado involucrada en muchas actividades. Y una de ellas fue apoyar a un movimiento del País Vasco que potencia alternativas al actual modelo económico que nos lleva a un Cambio Climático drástico. Vine a la COP20 en Lima en el 2014. Y allí escuché a muchos activistas contar los abusos de las multinacionales. Me conmoví y conecté con el Perú pero esta vez desde mi lado activista.

-Te relacionaste con los colectivos locales…

-Así es. Quería saber cómo se organizaban, porque en el Perú no hay tantos recursos como en Francia. Me compré una cámara turística y comencé a filmar a familiares y amigos en el barrio la Atarjea, en El Agustino.

-¿Y cómo iniciaste el documental?

-Fue muy instintivo. Empecé a grabar en el 2015 sin ningún plan específico. Hice un reportaje breve del colectivo El Muro cuando ocupó la plaza del Cusco para concientizar sobre el extractivismo. Fueron cinco reportajes sobre iniciativas en el Cusco que se publicaron en un periódico online francés AlterJT. Pero también grabé marchas en Lima como Déjala decidir sobre la despenalización del aborto.

-Nunca habías grabado antes, ¿no?

-No. Jamás. También aprendí a editar con tutoriales. Explorando. Haciendo. Aunque también me ayudaron algunos amigos.

-¿Cuáles fueron las principales dificultades durante el rodaje del Cusco frente a Goliat?

-(piensa) Quizá no tener una base cinematográfica. Pero a mi favor está que cuando grabo entro en sintonía con todo y me vuelvo invisible. Es curioso porque justo fue en una época de mi vida donde me sentí bastante invisible, y donde necesitaba guardar distancia de todo.

-Inicias el documental diciendo que cuando te enteraste que el 14% de los andes peruanos estaban concesionados sentiste que debías hacer algo. Siendo una extranjera tienes más conciencia que nosotros…

-Hay muchos peruanos conscientes pero tal vez la mayoría de ciudadanos están muy desinformados acerca de lo que ocurre en todo el país. Tengo una conexión fuerte con los Andes. Me apena que la tierra esté así de destrozada y que las medidas que se toman sean tan superficiales. Me indigna que para tener el nivel de vida que tenemos en el norte (Europa) todo el sur (Sudamérica, África y Asia) deba ser explotado. Se normaliza la contaminación. Y me siento responsable de alguna forma. ¿Por qué hemos llegado a este punto siendo en teoría tan civilizados? Hay algo que no encaja.

-Uno de tus protagonistas es el periodista Vidal Merma de la zona de Espinar. A él le cortan su programa. Lo silencian.

-Me impresionó su valentía. A pesar de que ya no cuenta con un programa político en la radio continúa denunciando en otros espacios, porque siente que es su deber. Le han quitado peso pero sigue. Hay gente que se beneficia con la minería pero no son la mayoría. Es una imposición.

-¿Cuál es el gran mensaje de tu documental?

-Regresar a lo sencillo. ¿Estamos en la tierra para consumir más, tener más dinero, más autos o queremos compartir un momento de calidad con la gente y preservar la naturaleza para las siguientes generaciones? Se pueden hacer cosas.

-¿Cómo implementar esta filosofía de vida desde la ciudad?

-Hay tantas. Movilizarse para tener más espacios verdes. Recuperar los espacios públicos. Instalar huertos en los techos. Impulsar el uso de las bicicletas. En otras ciudades es normal, pero pareciera que Lima se empecinara en retroceder.

-¿Qué viene ahora?

-Promocionar el documental. Me gustaría que pueda servir para que la gente se inspire y reflexione a partir de las iniciativas ciudadanas mostradas en el documental. Que se generen talleres participativos pero prácticos más que intelectuales. En muchos documentales mejor hechos se muestran casos de extractivismo. Ese no era mi propósito sino enfocar las soluciones y propuestas ciudadanas. Involucrarse que es lo que hace tanta falta.



Si están interesados en organizar proyecciones libres de "Cusco frente a Goliat" escribir a Valie: v.v@caminosalbuenvivir.com para obtener el link del documental.