Entradas para Perú vs. Costa Rica se revenden hasta en 350 soles [FOTOS Y VIDEO]

En Arequipa, desde tempranas horas, los hinchas de la selección peruana vienen armando la fiesta en afueras del estadio monumental de la Unsa, donde esta noche la selección peruana de fútbol enfrentará a Costa Rica, en su último partido amistoso del año.

Pese a que las puertas del estadio se aperturarán desde las 15:00 horas, decenas de personas ya se encuentran formando cola en las afueras del recinto deportivo. Muchos de ellos incluso, llegaron desde otras ciudades del sur como Juliaca.

Los vendedores también esperan hacer su "agosto" en esta fiesta deportiva. En afueras del estadio se pueden encontrar camisetas, gorros, chalinas, entre otros accesorios de la selección peruana. Las camisetas más pedidas son la de Edison Flores, Jefferson Farfán y André Carrillo. Los precios varían desde los 10 soles.

Pese a que las entradas para este partido se vendieron por internet, la presencia de revendedores en las afueras del estadio es inevitable. Los precios son muy elevados, una entrada para la zona sur o norte que estaba S/ 39, los revendedores los ofrecen a S/ 180. Los precios llegan hasta los S/ 350.

A tener en cuenta

Las personas que asistan al estadio esta noche, deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Para el ingreso de los asistentes se ha previsto aperturar cuatro ingresos.

Quienes tengan boletos para la zona occidente, butacas y credenciales, deben ingresar por la avenida Venezuela. Para la zona sur el ingreso es por la urbanización Banco de la Nación, para la tribuna norte el ingreso será por la urbanización Cooperativa Universitaria (La Isla). Mientras que para la tribuna Oriente será por la urbanización Aurora.

Para ingresar al estadio es necesario llevar la entrada impresa junto al DNI de la persona. Si el DNI no coincide con el que se puso en la entrada, la persona no podrá ingresar. Además, los menores que no tengan su entrada tampoco podrán pasar. La policía recomendó no llevar a menores de 5 años al estadio. Así mismo 978 policías resguardarán la seguridad del estadio.