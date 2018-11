En Arequipa evalúan colocar puente peatonal en plataforma Andrés Avelino Cáceres

Arequipa. La municipalidad provincial evalúa implementar un puente peatonal en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres. Este es un pedido de los comerciantes de la zona.

El regidor de la comuna provincial, Rainer Zegarra, señaló que se hizo la propuesta a la alcaldesa Lilia Pauca pero que es posible que no se haga porque no hay espacio en el lugar y se trata de una avenida rápida.

"Los comerciantes quieren que se haga hasta tres puentes peatonales, se está evaluando hacer uno pero como evaluación, mas no como un compromiso porque no existe espacio adecuado para hacerlo", señaló.

Criticó que durante la ejecución del intercambio vial del Óvalo de los Bomberos los comerciantes no observaron ello. Los comerciantes anunciaron que no permitirán que se inaugure la obra si no se coloca un puente.