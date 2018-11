Tanto es el rechazo a la clase política que la aparición de un 'outsider' es real

"No preguntes de coyuntura, no estoy muy al tanto”, me advierte Alberto Vergara antes de la entrevista. Invitado al Hay Festival de Arequipa, el autor de Ciudadanos sin República moderó una mesa sobre la reforma agraria del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, un proceso que tiene aún heridas abiertas. La advertencia de Vergara llama la atención, siendo él uno de los politólogos que mejor ha radiografiado la jungla de la política peruana. En su última entrega, difundida en The New York Times, teoriza sobre el fujimorismo y su toxicidad. ¿Mal necesario o innecesario? En su libro Ciudadanos sin República, Vergara ya advertía nuestra tragedia: un país que, pese a su prosperidad económica, mantenía instituciones precarias.

Esta precariedad institucional, la carencia de un Estado democrático preocupado por el ciudadano, ¿algunos la atribuyen al modelo económico?

Antes de abrazar el Consenso de Washington, el modelo neoliberal, la parte institucional del país ya era débil e ineficiente; el Poder Judicial, corrupto. Hay que ser bastante cortoplacista para señalar que de todo esto tiene la culpa el modelo económico.

El gobierno de Martín Vizcarra planteó algunas medidas para apuntalar la institucionalidad, ¿es la solución?

Por lo pronto, me parecen los pasos iniciales. Se necesitaba la decisión, desde la Presidencia de la República, de darle a lo institucional centralidad. La voluntad demostrada es la correcta. Habrá que esperar los resultados.

Pero es difícil implementar una república con la reorganización del Poder Judicial, bicameralidad, no reelección de congresistas, etc., temas planteados en el referéndum...

Pero lo que está bien es que se haya marcado un sentido, una agenda política en donde lo institucional es fundamental. Es un quiebre con lo de antes. Ahora la prioridad es lo institucional y no la productividad económica del país.

Se sostiene la tesis que si Vizcarra no sale bien librado de esta gestión, para el 2021 se viene un outsider en la Presidencia de la República.

Los peruanos se olvidan que esa posibilidad es real, siempre. Tenemos esa tentación de que cada cosa de coyuntura (o crisis) va a preparar el siguiente outsider. El rechazo de los peruanos a su clase política es tan alto que sabemos que producimos esos personajes. Siempre están las condiciones dadas para que puedan surgir. En este sistema de baja representatividad, es normal esa posibilidad.

¿O los outsiders son un invento de la derecha?

Los outsiders son absolutamente reales, no creo que debamos imaginarlos. Desde hace 35 años, si no elegimos a un outsider, votamos por Alan García. Son personajes que vienen de los márgenes de la política. Podría decirse que Manuel Pardo (1872) es uno de los primeros presidentes outsiders. Otro es Haya de la Torre, Belaúnde también. Tenemos un largo historial.

Usted hizo un amplio reportaje sobre el Partido Aprista y sostenía que ahora hay más obispos que feligreses, ¿marcha a la extinción este partido?

Ha sacado una baja representación parlamentaria con congresistas trejos, andan muy debilitados con 4% y 5%, cuando volvió García tuvo un segundo aire a inicios de los 2000; sin embargo, el alto nivel de rechazo que tiene él contamina al partido también. No me animaría a dictarle un acta de defunción, pero está en serios aprietos.

Hay dos tesis sobre la importancia de la reforma agraria en el gobierno de Juan Velasco Alvarado: su aplicación provocó la destrucción del agro y lo otro es que si no se hubiese llevado a cabo, Sendero habría aparecido más rápido.

Diré que la reforma agraria se venía reclamando por décadas y no se concretaba. El país veía cómo el Congreso la boicoteaba, eso impidió que se haga en democracia. Por lo tanto, su imposición por parte de los militares, desde arriba, no podía desligarse del contexto político. Luego, los resultados son complejos; por ejemplo, se redistribuyeron los fundos que eran pobres, entonces se redistribuyó pobreza. En el norte, en las haciendas modernas, se entregó algo mejor, pero los cooperativistas las tasajearon y se hicieron parceleros. La gran ruina del campo es la parcelación de las tierras, eso impide la gran inversión; necesitas grandes extensiones de tierra para hacer agroindustria. Esa parcelita se constituye en reproductora de pobreza, con la cual seguimos cargando. Pero también, gracias a esta reforma, se eliminaron formas serviles contra los campesinos. El impacto de la reforma fue diferenciado según regiones, no hay que comprar la tesis que fue el holocausto o que nos salvó de todo.

¿Cómo se ve al Perú desde afuera?

Con bastante optimismo por el tema económico, pero con las sorpresas de que se cae un presidente y otro, y no pasa nada con una precariedad institucional y clase política débiles; sin embargo, medio que sigue funcionando.

¿Qué desenlace predices de la crisis política del país?

Nada se salió del cauce constitucional. No hay grandes movilizaciones en la calle. No hay que confundir las trifulcas y griteríos de los actores políticos interesados en su destino con la situación del país, el país está mucho más estable que sus líderes políticos.