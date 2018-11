Cristophe Galfard: "La humanidad tendrá que vivir en el espacio para sobrevivir"

Cristophe Galfard tuvo el honor de ser discípulo del científico y genio Stephen Hawking (1942-2018). Tras ser seleccionado como uno de los más brillantes de la Universidad de Cambridge (Inglaterra), lo conoció. Entonces, se propuso trabajar con él.

Recuerda que era muy exigente y que no tuvo vacaciones ni fines de semana por siete años. El físico francés participó en la edición reciente del Hay Festival y en esta entrevista da cuenta de su trabajo e impresiones sobre el espacio.

¿De qué manera llega a interesarse por el universo?

Para mí no hay disciplinas tan completas como la de comprender el universo. Hay algo fascinante en el hecho de que seamos un pequeño "polvito" y que intentemos comprender todo lo que hay en él.

¿En qué momento de su vida se sorprendió de eso?

De niño me encantaban las estrellas, el espacio y planetas. Luego me olvidé. El interés reapareció a los 14 o 15 años. Más o menos a esa edad, empecé a encontrar que la matemática era interesante.

¿Cómo tomó la muerte de Stephen Hawking?

Era mi maestro y amigo. Para mí fue muy triste.

¿Qué proyectos estudiaron?

Existe un problema que se llama la pérdida de información en los agujeros negros. Un agujero negro es un objeto gravitacional y, hasta 1974, solo era eso: gravitacional. En el agujero, que es tan pequeño, hay tanta energía que hace que cualquier objeto cercano caiga adentro. Es tal la energía que nada puede salir, ni siquiera la luz. Conforme van cayendo cosas dentro, va creciendo. En los setenta, se descubrió que no eran solo gravitacionales, sino que también se evaporan y eso tiene un nombre: la radiación de Hawking.

Si dice que se evaporan, ¿los agujeros negros entonces decrecen?

Claro, en vez de ir creciendo porque se van comiendo todo, se encogen y van a emitir la radiación de Hawking. El problema es que la radiación de Hawking es independiente de lo que se cayó. Entonces, una vez que el agujero negro se haya evaporado totalmente, no sabemos a dónde se fue todo lo que estaba dentro. Ese es el problema de la pérdida de información.

Entonces, ¿desaparecieron?

No. Eso no quiere decir que estén perdidos obligatoriamente. Hawking dijo que deberían estar perdidos, pero fue para fastidiar a los científicos, porque si eso está perdido quiere decir que la física no es la disciplina correcta para poder comprender todo el universo y no podríamos regresar en el tiempo hasta el inicio de él. Nadie cree que esa información esté perdida, pero hace 40 años la gente la busca y no la encuentra. Yo tampoco.

¿Escribió El universo en tus manos porque muchos humanos perdimos la capacidad de asombrarnos?

Sí. Estamos perdidos quizás; el universo es grande, mucho más grande de lo que todo el mundo se imagina. Tenemos que olvidarnos de la idea de que somos especiales, nosotros no estamos en el centro del universo, ni siquiera estamos en el centro del sistema solar, de nuestra galaxia, de nada.

¿Somos un poco egoístas al preocuparnos solo en nosotros?

Sí, pero lo diría en otro sentido. Si nos interesamos un poco en el universo, podríamos relativizar los problemas que tenemos en nuestra vida diaria. Y eso nos puede hacer mucho bien a la mente, al cuerpo, a todo.

Hemos conquistado la Luna, mandamos satélites a otros planetas y siempre se creyó que conquistaríamos Marte. ¿Cuál cree que sea el siguiente paso espacial de la humanidad?

Es obligatoriamente Marte, porque en Venus hace más de 450 grados en el día y en la noche. Hasta los robots no resistirían porque no es solo la temperatura sino también la presión. En Marte tampoco se puede vivir, pero hay una pequeña atmósfera. No es demasiado lejos; entonces, si hay un lugar donde el hombre va a poner el pie en el futuro, es Marte, porque los planetas grandes como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son de gas. A sus lunas, sí podríamos ir, pero están demasiado lejos. ¿Usted quiere ir?

Por qué no...

Está loco (risas). Lo que pasa es que la gente no se quiere darse cuenta que el espacio es muy hostil. Nosotros acá en la tierra estamos protegidos, pero el cielo que tenemos en la cabeza no es grande. Esa protección magnética que tenemos nos protege del universo. No obstante, cuando salimos de este escudo, es horrible. Para estar protegidos, aunque sea de la radiación del espacio, necesitaríamos paredes de plomo que midan 50 centímetros de grosor en todo el rededor, en todas la direcciones.

En los 60 y 70, había una carrera espacial vertiginosa, ahora todo se ha frenado...

Sí, ha parado, aunque comercialmente se ha acelerado. En los años 70 y 80, había una guerra ideológica, todo el mundo decía que el primero que llegara a la Luna iba a obtener el mundo y eso era una tontería. Justamente eso hizo que hubiera enormes cantidad de fondos para esas investigaciones. Actualmente, podríamos retornar a la Luna, pero cuesta tan caro. Lo que quieren los países es que sea el sector privado el que lo haga y así será más barato.

¿Tiene una imagen del futuro del mundo?

En un momento dado, la humanidad va a tener que vivir en el espacio para poder sobrevivir. A largo plazo, es obligatorio. Es una elección que tenemos que hacer como humanos. Quedarse exclusivamente en la Tierra provocará la extinción de la humanidad. Todas las especies viven por un cierto periodo de tiempo debido a las catástrofes naturales y no hablo solo del impacto que producimos. Algunas catástrofes podrían erradicarnos. Entonces, si vivimos un poco en la Tierra y un poco en el espacio, estaremos protegidos.

Entonces, ¿no es solo ilusión vivir en Marte?

Vivir en Marte es una primera etapa nada más. Tenemos solo un planeta Tierra; nosotros no vamos a destruir este mundo, lo que podemos hacer es que se transforme en un lugar inhabitable para nosotros. Si no somos tan tontos, quizá vamos a cambiar un poco la manera en que tratamos a nuestro planeta para tener la oportunidad de vivir en otro. Pero si no lo cuidamos, eso no va a suceder. Por ahora, solo tenemos un planeta y no conocemos algo que sea tan acogedor como el nuestro en ninguna parte, no existe.

¿Salió al espacio?

No, no tengo ganas, no me interesa, no quiero tener una bomba atrás mío (risas). Me da miedo.