Extranjero realizaba servicio de colectivo con licencia de conducir de su país [VIDEO]

Esta mañana, a través de una operación de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la Vía de Evitamiento, se intervino a un ciudadano venezolano que realizaba servicio de colectivo en una combi, incluso sin tener licencia de conducir. En su defensa, el extranjero aseguró desconocer esta prohibición.

Según la PNP, el conductor venezolano solo presentó la licencia de conducir de su país y argumentó que su Permiso Temporal de Permanencia (PTP) estaba en trámite.

Los efectivos de la PNP refirieron que no está permitido que ciudadanos extranjeros conduzcan solo con la licencia de conducir de sus países y tampoco que hagan servicio público como en este caso.

"No sabía, tenía entendido que se podía manejar. No sabía cómo era eso aquí, solo me dijeron que sí podía manejar. La propietaria no me lo dijo, solo alquilé una vez y empecé", dijo el venezolano a América Noticias.

Por otro lado, la combi tenía una placa de madera, lo que representa otra irregularidad que viene siendo investigada por las autoridades, ya que el conductor venezolano no ha podido dar razón de esta falta.