Tacna: Consejeros y ciudadanos rechazan alza en tarifas de agua

Algunas organizaciones civiles se reunieron este miércoles con funcionarios de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunnas) y la Entidad Prestadora de Servicio de Saniemiento (EPS) Tacna, para solicitarles la suspensión de la audiencia pública donde se abordará la actualización de los precios del agua potable. Los funcionarios les dijeron no, la audiencia se hará sí o sí.

Los consejeros regionales Wilson Ayala, Jaime Bautista y Víctor Enrique Caballero Martin, asesor de la Presidencia del Consejo Directivo de la Sunsass; participaron de la reunión en la EPS Tacna. Ayala relató que les puntualizaron que la tarifa del agua se incrementaría en un 25% sin dar detalles de cómo se calculó el alza.

Por su parte, Bautista sostuvo que tras analizar la convocatoria de la audiencia y los cuadros estadísticos publicados en el diario El Peruano, él estima junto a las organizaciones sociales que el alza sería del 100%. Mañana la Sunnass realizará una conferencia para la prensa para explicar el tema.

Ayala detalló que el alza es denominada por los funcionarios de la Sunnas como propuesta de precios por servicios colaterales de la EPS. "Dicen que posponer o no la audiencia no es vinculante a la aplicación de los nuevos precios. Nos oponemos al alza si no se da el sustento técnico antes y este es aceptado", concluyó Ayala.