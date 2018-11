PJ revisará jurisprudencia sobre violación de menores

“¿Qué es lo que quieren?, ¿que le baje la pena o que lo declaren inocente?”, preguntaba el entonces juez supremo César Hinostroza con la aparente intención de favorecer al violador de una niña de 11 años. A cinco meses de conocerse ese audio, el Poder Judicial ha convocado a un pleno casatorio para revisar la jurisprudencia que fijó la Sala Penal Permanente que integraba el exmagistrado.

En la audiencia, a realizarse el miércoles 7 de noviembre, se revisarán dos sentencias de casación referidas a casos de violación de menores.

La primera de ellas es la casación N° 292-2014-Áncash, en la que se estableció que los jueces no pueden condenar a un acusado de violación sexual si antes no se ha realizado la prueba de ADN. No valorar esa “evidencia científica”, argumentó la Sala, atenta contra la presunción de inocencia del supuesto violador y su derecho a defenderse con “pruebas pertinentes”.

El fallo fue firmado por César Hinostroza Pariachi, Javier Villa Stein, Duberlí Rodríguez Tineo, Josué Pariona Pastrana y José Neyra Flores. Esa decisión sirvió para anular la sentencia contra un violador cuya víctima, una menor de 17 años, quedó embarazada.

El pleno casatorio también evaluará la sentencia Nº 335-2015-Del Santa, que estableció la posibilidad de atenuar la pena cuando el violador tiene entre 18 y 21 años, o cuando la víctima se encuentra próxima a cumplir los 14 años.

A la letra, los mencionados magistrados argumentaron que, en esos casos, “no es racional la pretensión de sancionar” al violador “sin la posibilidad de atenuar dicha sanción”.

La Sala consideró que la “proximidad a la edad de 14 años” se debe considerar al graduar la sanción al violador porque la víctima “linda” con la posibilidad de otorgar su consentimiento válido.

En la misma sentencia casatoria se estableció que, al evaluar la proporcionalidad de la pena impuesta, los jueces deben tener en cuenta la “ausencia de violencia o amenaza para acceder al acto sexual”, la “afectación psicológica mínima de la víctima” y la diferencia de edades entre el violador y su víctima.

Según la Sala, “mientras menor sea la diferencia de edades” entre el violador y su víctima, “mayor será la posibilidad de tomar en cuenta dicha circunstancia como factor de atenuación”.

Con ese marco jurídico, el acusado Geancarlos Vega Mejía, para quien la fiscalía pedía 30 años de cárcel por violar a una menor de “13 años y 25 días de edad”, recibió solo una sanción de cinco años de prisión y el pago de S/ 2.000 de reparación civil.❧

CONVOCATORIA