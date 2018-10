“Primera acción de emergencia será la limpieza de Trujillo”

El electo alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, anunció que una de las primeras acciones de emergencia que realizará apenas asuma el cargo será la limpieza de la ciudad, que ha sido el talón de Aquiles de la gestión saliente de Elidio Espinoza Quispe.

“Estamos viendo un plan de contingencia porque no sabemos el estado en que se halla la maquinaria de la comuna provincial, ya que no tenemos acceso; pero sí estamos coordinando con el gobierno regional y algunos municipios distritales para tener toda la maquinaria a disposición con la cual se hará esta campaña de limpieza no solo en la ciudad de Trujillo, sino en distritos como El Porvenir, Florencia de Mora”, detalló Marcelo.

Agregó que su administración abordará el tema de resolver el contrato con la empresa Trujillo Limpio, que no está haciendo un buen servicio tras haber ganado la concesión del traslado de residuos sólidos.

“Seguramente que van a denunciar a la comuna por esta resolución de contrato. Sobre todo ahora que el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) no le está pagando hace cuatro meses y la verdad es que nos preguntamos por qué está esperando tanto la empresa, por qué no exige el pago. Porque al no cumplir con la obligación la municipalidad de Trujillo también es motivo para resolver el contrato”, explicó Daniel Marcelo.

Añadió que el contrato generó suspicacias desde un principio, cuando hubo recomendaciones de la Contraloría General de la República y de regidores que se opusieron.

“Pues el problema principal era de dónde se iba a sacar dinero para pagar esos 12 millones de soles al año al operador privado. Sabiendo que el Segat tiene su propio presupuesto, que es un promedio de 24 millones de soles, que es lo que el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (SATT) destina para que pueda hacer todas sus operaciones”, detalló.

Aseguró que con 24 millones el SATT hacía esfuerzos por recaudar, pero sumarle 12 millones más, o sea el 50% más, causó preocupación.

Clave

La concesión de limpieza de Trujillo está bajo la lupa. Actualmente el Segat debe al Consorcio Trujillo Limpio los meses de julio, agosto y setiembre, que en conjunto hacen más de tres millones de soles. Las críticas apuntan a que se deja una bomba de tiempo a la próxima gestión.