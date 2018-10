El Agustino: Denuncian a feminista por masacrar con cuchillo a joven [VIDEO]

Verónica Lara Rojas es una joven activista de 28 años que suele participar en movimientos que luchan contra la violencia a la mujer en el Perú, no obstante, ahora testimonios de dos personas muy cercanas a ellas y la madre de una de sus víctimas revelarían su verdadero rostro.

Carmen Lomparte contó al programa Beto a Saber que su hijo, identificado como Jhony Piero Amao Lomparte de 27 años, fue agredido por Lara Rojas hace unos días durante una reunión en El Agustino cuando se encontraban bebiendo junto a otros amigos. Producto de la golpiza, el joven ha terminado con diversas contusiones y heridas abiertas de hasta 30 centímetros de largo , además de una terrible mordedura que le ha dejado dos marcas.

Pero esta preocupada madre no es la única denunciante, sino que Gino Román entabló una relación sentimental con la mencionada joven, quien es alumna de la Universidad San Marcos, sin embargo, tres meses después se dio cuenta de su actitud violenta por lo que decidió alejarse de ella.

Tras la ruptura, Lara Rojas denunció a su exnovio por violación y agresión física con un cuchillo, al punto que la imagen del acusado apareció pegada en diversos afiches de marchas contra la violencia de género . Como consecuencia la imagen pública de Román terminó muy afectada.

“Me han humillado en la calle, me han faltado el respeto, me han prohibido el ingreso a varios locales. He perdido el trabajo, no me contratan. En instituciones en las que participo me piden que me mantenga al margen. Tenía un cargo en el sector público y me han suspendido”, reveló Román a Beto a Saber.

Una versión similar sobre el comportamiento de la activista, la tiene su ex amiga Gloria Carbajal, quien también la describe como muy agresiva.

“Es una persona tóxica, que tiene un trastorno límite de la personalidad. Es una persona manipuladora, muy violenta, muy extremista. (...) En el tiempo que ha sido mi amiga, ella ha estado involucrada a las drogas y el alcohol”, reveló la psicóloga, quien asegura haber sido pateada en la cara por la activista.

Por el momento, la madre del joven golpeado el último jueves exige que se haga justicia y que Lara Rojas responda por sus actos. La Fiscalía ha dictado prisión preventiva contra ella.