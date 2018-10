Arequipa: Escolares y padres de colegio Independencia acusan irregularidades

Arequipa. Los reclamos en el colegio Independencia Americana continúan. Ayer un grupo de padres de familia y los escolares hicieron una protesta dentro de la institución exigiendo la renuncia del director Henry Delgado Díaz. En la noche, aproximadamente 30 alumnos tomaron el plantel educativo. Policías y fiscal tuvieron que persuadirlos para que se retiren del colegio.

Acusan que no se rinden cuentas sobre el alquiler de los locales del colegio desde 2010, incluso que faltan docentes y que se devolvió a sus puestos a educadores que fueron suspendidos por maltratos, señaló el presidente de Apafa, Rogelio Postigo.

"Se alquilan los locales del colegio y no son utilizados por los propios alumnos; por ejemplo, la piscina, campo deportivo, auditorio y otros, lo peor es que no se sabe dónde está esa plata, no se rinden cuentas", reclamó.

La semana pasada, los padres y alumnos también realizaron otra protesta, por lo que cursaron documentos a la UGEL Norte y la Gerencia Regional de Educación para que se pronuncien, pero no tienen respuesta.

El gerente de Educación, Guido Rospigliosi, dijo que se hizo una reunión el último viernes y que los reclamos que presentan los padres y alumnos no tienen sustento, por lo cual no procede el retiro del director.

Según otras informaciones, Henry Delgado ya habría presentado su renuncia. El alcalde escolar, Flavio Gonzales Curse, dijo que esperarán por 24 horas la resolución de la UGEL, en tanto seguirán con los plantones.