Bomberos de Sullana se quedan sin unidades

Más de 20 emergencias al mes dejarían de atender los Bomberos de Sullana y Bellavista (Piura), pues tres unidades se encuentran fuera de servicio por no recibir el mantenimiento correspondiente por parte de la Intendencia Nacional de los Bomberos del Perú.

Se trata de un vehículo contra incendios Sparta y una ambulancia, unidades necesarias para atender emergencias médicas e incendios, indicó el brigadier Fernando Villegas Espinoza, jefe de la Compañía n.° 43 de Sullana.

El hombre de rojo señaló que estas unidades bomberiles deben recibir mantenimiento al menos una vez al año, y a pesar de haber comunicado a la Intendencia Nacional para el correspondiente servicio desde el mes de agosto, hasta la fecha no hay respuesta positiva. Dijo que, de seguir usándose las máquinas, estas podrían sufrir algún desperfecto, el mismo que tendría que ser asumido por el jefe de la compañía.

“Nosotros estamos mal. Dejamos de atender más de 20 emergencias porque estas unidades no han recibido el mantenimiento correspondiente para evitar desperfectos futuros. Logramos conseguir estas unidades pero de qué sirve si no tienen mantenimiento. La Intendencia Nacional no funciona como debería, o al menos no busca mejorar esta situación”, expresó Villegas Espinoza.

Asimismo se quejó que la municipalidad de Sullana tampoco estaría cumpliendo con el compromiso que quedó plasmado en un acuerdo de concejo, de que desde el mes de abril la compañía recibiría 1,000 soles mensuales, designados para el mejoramiento de la estructura, abastecimiento de las unidades, entre otros.