Conoce cómo y dónde pagar la multa electoral si no votaste o no cumpliste como miembro de mesa

A pocos días de haberse realizado las Elecciones Municipales 2018, muchos mantienen una deuda pendiente. Son aquellas personas que no pudieron cumplir con su deber cívico, ya sea para votar o por no haber cumplido su función como miembro de mesa. Por ello, en la siguiente nota te explicamos todo lo que debes saber sobre la multa electoral que debes pagar, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

¿Dónde se paga la multa por no votar?

La Onpe informó que todos los pagos por multa electoral se pueden hacer en cualquier ventanilla del Banco de la Nación. Al cancelarla, en la misma entidad bancaria le colocarán al ciudadano el holograma de votación en su DNI, si su multa fue por no votar. El registro del pago es automático.

Cabe destacar que la Onpe precisó que las multas electorales no se pueden fraccionar. Sin embargo, si el elector cuenta con un motivo para pedir que lo dispensen del pago de su multa, el organismo encargado de expedir las dispensas de sufragio es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Si el elector consiguió la dispensa, el JNE le colocará el holograma en el DNI y le dará una constancia, con la cual debe acudir a la Onpe para que le den de baja en su registro de omisos.

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Municipales 2018?

La Onpe compartió con los ciudadanos las multas electorales que impondrá a quienes no acudieron a votar o no cumplieron como miembros de mesa. Para quienes viven en un distrito considerado como pobre extremo, la multa por no votar ascenderá a S/ 20.75. En tanto, quienes se encuentran en la escala de distrito pobre no extremo, pagarán S/ 41.50; mientras que quienes viven en un distrito considerado no pobre, la multa electoral a pagar será de S/ 83.

Tomando en cuenta el distrito donde vive el votante ausente, la escala de multas electorales es la siguiente:

- Distrito considerado No pobre: S/83

- Distrito considerado Pobre no extremo: S/41.50

- Distrito considerado Pobre extremo: S/20.75

¿Cuánto es la multa por no haber cumplido con ser miembro de mesa?

Si es que fuiste escogido como miembro de mesa y no asististe a cumplir con tu deber cívico, estás sujeto a un multa electoral. La sanción económica será de S/. 207.50 y además se le adicionará a la multa electoral que se te impondrá por no votar.

Consulta aquí si mantienes multas electorales: JNE- Multas electorales