ONPE: Conoce las razones por las que no tendrás que pagar multa por no votar

El último domingo se realizaron las Elecciones 2018, evento que llevó a las urnas a los peruanos en todo el país para escoger a sus próximas autoridades distritales y regionales. En el proceso, miles de ciudadanos fueron escogidos como miembros de mesa, los cuales se capacitaron para llevar a cabo correctamente la función.



Si bien fueron varios los peruanos que acudieron a votar, otros no pudieron cumplir con este derecho. De acuerdo con la normativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) existen varias razones por las que la ONPE no cobra multa al elector.

De acuerdo al portal oficial del Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE puede exonerar al ciudadano de la multa que se le impone por no ejercer su voto siempre y cuando se justifique. Entre las dispensas tenemos:



1.- Enfermedad

2.- Fallecimiento de familiar directo

3.- Robo en la víspera del Documento Nacional de Identificación (DNI)

4.- Desastres naturales

5.- Viajes al extranjero por motivo de salud o de estudios

6.- Error en el Padrón Electoral.

7.- Defectos en la actualización, organización y ejecución de actividades durante el desarrollo de la elección atribuible a las entidades del sistema electoral.

8.- Impedido del ejercicio de derecho de sufragio e instalación, en los casos originados por incidencias electorales.

9.- Discapacidad física, mental, sensorial y/o intelectual

10.- Lactancia (Aplica únicamente para otorgar Justificación)

Trámite para evitar pagar multa de la ONPE

Tenga en cuenta que, para cualquiera de estas situaciones, el ciudadano debe presentar el DNI vigente, copia simple del documento que sustente la ausencia por la causal invocada y el recibo de pago hecho en el Banco de la Nación y en la caja de la sede de Nazca (tributo 01465), por la suma de 22.35 soles (dispensa) y 22.15 (justificación).

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Municipales 2018?

La Oficina de Procesos Electorales compartió con los ciudadanos las multas que impondrá a quienes no acudieron a votar. Para quienes viven en un distrito considerado como pobre extremo, la multa por no votar ascenderá a S/ 20.75. En tanto, quienes se encuentran en la escala de distrito pobre no extremo, pagarán S/ 41.50; mientras que quienes viven en un distrito considerado no pobre, la multa a pagar será de S/ 83.

Multa para miembro de mesa

La Oficina Nacional de Procesos Electorales llevó a cabo el 26 de julio pasado el sorteo de miembros de mesa que debían integran las 80.940 mesas de sufragio que se colocaron en todo el Perú.



En aquella oportunidad, la entidad manifestó que el cargo de miembro de mesa era irrenunciable para todos los ciudadanos. Sin embargo, existen ciertas excepciones a esta norma.



Si el votante no accede a uno de estos requisitos y no acudió a cumplir su función de miembro de mea tras salir sorteado, deberá pagar una multa de S/207,50. Además, si a la vez no votó, se hará acreedor a otra multa.