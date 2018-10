En Arequipa, Cáceres Llica acusa a Alfredo Zegarra de liderar guerra sucia contra candidatos [VIDEO]

Mientras la mayoría de candidatos al Gobierno Regional de Arequipa decidieron comer adobo en sus casas, restaurantes y mercados de la ciudad; para su desayuno, Elmer Cáceres Llica escogió la quinua con manzana, pan de la sierra, maíz tostado y queso arequipeño.

En medio de su desayuno, Cáceres Llica se mostró frontal y no dudó en acusar a Alfredo Zegarra -también candidato al sillón regional de Arequipa- de liderar la guerra sucia electoral, no solo contra su persona si no contra otros candidatos como Javier Ismodes y Gustavo Rondón.

“Quien ha manchado esta elección es Alfredo Zegarra, atacó a Ísmodes y a Rondón con panfletos, pero no logró lo que él pensaba. La población se ha dado cuenta que Alfredo Zegarra es un cochino...”, sentenció tras asegurar que el movimiento político de su contendor se ha convertido en una mafia.

Cáceres indicó que el grupo político que representa ha presentado una denuncia penal en la Fiscalía. Aseguró tener el registro de cinco placas de carros que repartían panfletos en contra de su candidatura con difamaciones. Sostuvo que cuenta con indicios fehacientes que Zegarra está detrás de esta campaña de desprestigio.

En su itinerario del día -según detalló Cáceres Llica- luego de votar, recogerá a su esposa en el distrito de Majes y retornará a Arequipa para esperar los resultados juntos a los candidatos de su movimiento regional en su local partidario.

Escándalos personales

Sobre sus denuncias por casos de violación así como un presunto acto de infidelidad, por las imágenes fotográficas y videos que circulan en redes sociales, donde se le ve bailando con una jovencita que no es su esposa, Cáceres Llica indicó que todo es parte de la guerra sucia. Lamentó que estas elecciones hayan tenido mas ataques y menos propuestas.