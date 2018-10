Elecciones 2018: ¿Cómo saber si soy miembro de mesa en los próximos comicios?

A través de un comunicado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que ha designado mediante sorteo a 458,640 ciudadanos para que cumplan labores como miembros de mesa en las elecciones municipales y regionales del próximo 7 de octubre. Tenga en cuenta que esta labor es irrenunciable y sujeta a una multa en caso de incumplimiento.

Mediante la siguiente información usted podrá saber si es parte de del grupo de ciudadanos que tendrá que ser parte de una de las 80 940 mesas de sufragio que se instalarán en el país para estas Elecciones regionales y municipales de Perú de 2018.

Tenga en cuenta que es obligación de los integrante de mesa, tanto titulares como suplentes, recoger en las oficinas descentralizadas de la ONPE sus credenciales y capacitarse debidamente.

¿Cómo saber si soy Miembro de Mesa?

Como es sabido, el pasado 26 de julio, la ONPE llevó a cabo el sorteo para definir a los miembros de mesa para las Elecciones 2018. Este grupo lo componen un presidente, un secretario y un tercer miembro, así como tres suplentes.

Para saber si ha sido seleccionado como uno de ellos puede ingresar al siguiente enlace (aquí). Recuerde tener su DNI a la mano para verificar su local y mesa de votación respectivamente.

#ERM2018 | Ingresa tu DNI y consulta tu local de votación para las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre → https://t.co/AsziOjujth pic.twitter.com/kcxnNPl8X3 — ONPE (@ONPE_oficial) 11 de agosto de 2018

¿Qué funciones tendré que realizar como miembro de mesa?

Si tras haber hecho la consulta resultó como uno de los seleccionados, es importante saber cuál será la función que tendrá que desempeñar como miembro de mesa; tenga en cuenta que las funciones que se llevarán a cabo cambiarán de acuerdo al cargo que se va a desempeñar.

El presidente de mesa se encarga de dirigir a los otros miembros y conduce los principales actos durante el sufragio. Mientras que el secretario y tercer miembro, son los que apoya en la instalación de mesa, la votación y el escrutinio. Para mayor información puedes visitar la página oficial de la ONPE.

Tu rol como #MiembroDeMesa es importante. Acude mañana a la segunda jornada de capacitación. Ubica tu local aquí ➡ https://t.co/U81jo8kjRh pic.twitter.com/OWWZCHYHEy — ONPE (@ONPE_oficial) 29 de septiembre de 2018

¿Cuánto tendré que pagar de multa por no votar en estas elecciones?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha pedido a todas las personas que son miembros de mesa para que cumplan con sus obligaciones cívicas en las próximas Elecciones 2018, ya que de no desempeñar este importante papel deberán pagar una multa de S/ 207.50.

Tenga en cuenta que, si un ciudadano no cumple con su función como miembro de mesa y a la vez no acude a votar, deberá pagar dos multas. La penalidad por no ir a sufragar en las Elecciones 2018 es de S/ 83.