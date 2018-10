SMP: denuncian invasiones y aparición de basurales en obra de construcción [VIDEO]

Una obra en completo estado de abandono en lo que sería la continuación de la avenida Canta Callao, en el distrito de San Martín de Porres, desató el malestar y la indignación entre los vecinos de la comunidad puesto que esta construcción ha servido únicamente de vertedero de basura, cementerio de autos y un foco de contaminación en la localidad.

Exactamente en el cruce con la avenida 2 de octubre y la Panamericana Norte es donde se han concentrado los principales problemas para los ciudadanos de este distrito. Según contaron al programa de televisión Cuarto Poder, incluso se ha organizado un campo ferial en lugar de que se continúen las construcciones para llegar a la carretera Central.

Erigir el óvalo Canta Callao estaba consignado en el contrato de la Municipalidad de Lima junto con el consorcio Rutas de Lima, cuyo accionista mayoritario era la empresa brasileña Odebrecht. No obstante, la continuación de la misma avenida no estaba contemplada en el documento y no se empezaron acciones en el área cuando eran necesarias.

Ello provocó la proliferación de distintos males como grandes cerros de desmonte, ladrilleras e incluso ha servido de refugio para drogadictos y delincuentes en esta zona de San Martín de Porres. "Tiran desmonte e incluso gente muerta o pepeados (...). Es tierra de nadie", declaró la presidenta VII del sector Urbanización Pro, Lorgia La Torre al mencionado espacio.

Cabe precisar que en el informe se especifica que la Municipalidad de Lima decidió que el consorcio no realice la obra obligatoria en compensación por los gastos que hizo la empresa por expropiaciones. Incluso aguas servidas riegan campos de cultivo y talleres mecánicos se han instalado a los márgenes del río Chillón, por lo que los vecinos demandan una mayor atención en la zona para la gestión del alcalde que se elija este 7 de octubre.