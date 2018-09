Tumbes: transferirán S/50 millones más para reconstrucción

La región Tumbes recibirá de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios un nuevo desembolso de dinero, esta vez una cantidad de bordea los 50 millones de soles, de acuerdo a lo manifestado por el titular Edgar Quispe Remón en una visita protocolar. Este presupuesto estará destinado para continuar para la construcción de pistas y veredas.

En ese contexto, estuvo por la actual obra en la calle Mariscal Castilla, Asimismo, aprovechó para verificar in situ los avances de los proyectos pensando a ejecutar. “La Autoridad para la Reconstrucción ya ha transferido recursos a Tumbes (78 millones de soles). Ahora, hemos pedido cuentas sobre cómo van los avances, muchos están en expresión de interés, estimo que en quince días ya debemos tener contratistas para iniciar las obras”, refirió Quispe Remón.

Según se conoció esta segunda transferencia está planificado para dentro de dos semanas, aproximadamente, y que las unidades ejecutoras serán las mismas municipalidades.

Respecto a los trabajos que se vienen realizando en la ciudad fronteriza, la iniciativa y articulación entre el gobierno regional y el municipio será importantísima, porque ni bien terminen las obras de cambio de redes en la calle Mariscal Castilla, el gobernador Ricardo Flores deberá iniciar cuanto antes la obra de pistas y veredas.

“Yo me he sentado en medio de ambos (Ricardo Flores y Manuel De Lama), y les he pedido que trabajen de forma coordinada, el gobierno ya tiene espacio de trabajo en varios tramos”, sostuvo.

En tanto, se dispuso que la ARCC solo verificará que los costos de los expedientes técnicos no sobrepasen, pero que el costo de los mismos correrán por cuenta de las unidades ejecutoras.