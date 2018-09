Joven denuncia a compañero por intento de violación dentro de universidad privada [VIDEO]

Ni Una Menos. Una joven universitaria denunció a uno de sus compañeros de clase de haberla acosado constantemente e, incluso, intentado violarla dentro del baño de su facultad. De manera indignante, al ser confrontado, el sujeto dio unas indignantes declaraciones.

La joven denunciante y el sujeto, identificado como Joseph Padilla Matos, se conocieron hace tres años en los pasillos de la facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Garcilaso de la Vega.

Sin embargo, se hicieron más cercanos desde hace un año cuando ambos llevaron cursos de Ingeniería de Procesos en el mismo salón.

Entonces, en diciembre del 2017, el comportamiento del compañero de clase comenzó a cambiar y a volverse extraño.

“Cuando me quería acompañar al paradero se me acercaba demasiado, quería tocarme y no me agradaba eso. Un día me invita a salir, el 14 de febrero. Yo le expliqué que no quería tener nada con nadie”, dijo la joven.

Luego, en una llamada, el sujeto le dijo que la iba a conquistar “como sea”, y la joven optó por ignorar sus mensajes, bloquearlo en redes y eliminarlo de su lista de contactos.

Pero lo peor llegó después. El sujeto intentó abusar de ella en el baño de su facultad y los acosos continuaron en el centro de trabajo, donde fue a buscarla.

“Quería que sea mi esposa”

Una periodista de Latina llegó a confrontar al sujeto acosador y este aseguró no haber hecho nada, además dijo otras indignantes declaraciones.

"Bueno, ella (Daniela) se alteró y no hice nada. Yo en verdad, no sé cómo fue su teoría, pero estoy de acuerdo con su manifestación, si tengo que afrontar algo, ok. En verdad quería que sea mi esposa y darle una buena familia".