Desde mañana capacitan a miembros de mesa

Moquegua. La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Mariscal Nieto empezará mañana domingo a capacitar a los miembros de mesa para las elecciones regionales y municipales del 07 de octubre. La primera jornada se realizará en las oficinas de la institución en la calle Callao y la segunda el 30 de este mes en los locales de votación. La jefa de la ODPE, Maydie Rojas, explicó que se les instruirá en funciones que cumplirán en las aulas de votación antes, durante y después del sufragio.

En Moquegua, son 2,946 miembros de mesa, 324 en la provincia General Sánchez Cerro, 1,218 en la provincia de Ilo y 1,404 en la provincia Mariscal Nieto. Los miembros de mesa que no ejerzan su función deberán pagar una multa de 207.50 soles y si a la vez no votan, se harán acreedores a dos multas: una por no ejercer el cargo de miembro de mesa y la otra por no sufragar. ❧