Abuelito de 83 años pide ayuda para pagar el féretro de su esposa[VIDEO]

Un hombre de 83 años de edad pasa un terrible drama que debe soportar día a día sin compañía y en sumatoria la aparente indiferencia de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a la cual ha demandado hace dos años pero hasta ahora no recibe ninguna respuesta de este órgano.

Andrés Germógenes Rosales Estrada llegó desde la ciudad de Jauja, en la región Junín con el fin de encontrar una solución a la disputa legal que tiene con la institución pensionaria, no obstante al parecer no cuenta nadie en Lima y no sabe a quién acudir para pedir ayuda por lo que decidió tocar las puertas de los medios de comunicación.

“Me encuentro enfermo, no puedo caminar, he solicitado (mi pensión) a la ONP y en vista de eso he realizado un demanda, (pero) ya son dos años y no recibo nada. Para venir acá he hecho un esfuerzo para caminar, como sea he llegado y no sé con quien voy a conversar aquí”, dijo el anciano a RPP.

Y es que a pesar de haber laborado por muchos años para una minera, el octogenario no recibe una pensión pues la ONP indica que como mínimo debió haber aportado unos 20 años para recibir el beneficio. Asimismo, se supo que él antes también estaba adherido al programa social Pensión 65 pero perdió el beneficio.

Ahora, Rosales Estrada espera la ayuda de alguien pues tiene problemas en la vista y para caminar debido a un mal en la columna.

Asimismo desea que la demanda contra la ONP pueda proceder pues debe pagar una deuda de dos mil soles a una funeraria por el féretro que se empleó para enterrar a su esposa recién fallecida. En caso de recibir una pensión el anciano podrá tener una digna sepultura, que es su mayor preocupación.