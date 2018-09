ONG católica inscribió en Registros Públicos a consejeros fantasmas

La asociación civil Acción de Lucha Anticorrupción Sin Componenda (ALA Sin Componenda) inscribió en Registros Públicos como integrantes de su Consejo Especial Invitado a varias personalidades sin haber consultado con ellas previamente.

De acuerdo con la ficha de ALA Sin Componenda que se encuentra en la base de datos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), la organización consignó como miembros de su Consejo Especial Invitado al obispo Luis Bambarén, al antropólogo y sociólogo Julio Cotler, al exalcalde Michel Azcueta y al congresista aprista Mauricio Mulder, entre otros. Wayka les consultó si tenían conocimiento de que pertenecían a la asociación ALA Sin Componenda y declararon no tener ningún tipo de afiliación, así como que tampoco se les pidió autorización para que fueran inscritos.

La organización ALA Sin Componenda ganó notoriedad al interponer una acción de amparo ante el Ministerio de Salud contra la distribución de la anticoncepción de emergencia o “pastilla del día siguiente”, en 2004, y finalmente lograr que el Tribunal Constitucional anule la distribución gratuita de la pastilla en los centros de salud por considerar que no estaba demostrado que no era abortiva. La pastilla continuó vendiéndose en establecimientos particulares.

sombras nada más

La última estrategia judicial de la ONG católica para incidir en políticas de salud fue interponer en noviembre del 2017 una nueva acción de amparo contra la aplicación del Protocolo de Aborto Terapéutico, aprobado en 2014.

Sin embargo, es poco lo que se sabe sobre esta asociación civil que tiene influencia sobre las políticas públicas de salud desde hace más de 10 años. Según Registros Públicos, fue fundada hace 16 años por el sociólogo Francisco Loayza Galván como presidente, el abogado José Luis Garrido Lecca como vicepresidente y Manuel Arana Soto como director ejecutivo. Loayza fue amigo de Vladimiro Montesinos y se lo presentó a Alberto Fujimori, quien al ganar las elecciones presidenciales de 1990 lo acogió como asesor personal hasta que huyó del país en el año 2000.

Al momento de su inscripción, la directiva incluyó al Consejo Especial Invitado, integrado por Michel Azcueta, como presidente, y a Luis Bambarén, Mauricio Mulder y Julio Cotler. Los tres manifestaron a Wayka que jamás participaron en alguna de las reuniones de ALA Sin Componenda.

En el caso de Luis Bambarén, religioso y obispo emérito de Chimbote, informó que “nadie le había consultado” para ser incluido en dicho consejo e ignoraba sobre las acciones de la entidad. “Han tomado indebidamente mi nombre. Yo recién me entero por usted (de la inscripción)”, apuntó.

El sociólogo e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Julio Cotler, informó que no tenía ningún vínculo con ALA Sin Componenda y no recordaba haber firmado documento alguno que lo vincule. “Yo, generalmente, no firmo ese tipo de cosas. Lo único que sé es que si es una institución de esa naturaleza, yo jamás hubiera apoyado. Ahora lo que me interesa es borrarme de allí”, explicó.

El político y dirigente de la Escuela Mayor de Gestión Municipal, Michel Azcueta, manifestó que los directivos de ALA Sin Componenda jamás lo habían citado ni había concretado una reunión con la asociación. “No tengo ni idea, porque a veces usan mi nombre, varios. Lo que te aseguro es que no me han convocado, jamás he participado en ninguna actividad de ellos, ni me han llamado”, manifestó Azcueta.

Por su parte, el congresista Mauricio Mulder indicó a Wayka que era la primera vez que se enteraba que estaba vinculado con dicha ONG. “Tampoco conozco a ninguno de los miembros de ALA Sin Componenda. Se nota que han querido usar nombres conocidos, sabe Dios con qué fines. Además, yo soy partidario de la pastilla del día siguiente”, agregó con relación a la demanda presentada por ALA Sin Componenda contra la repartición gratuita de la pastilla en centros de salud.❧

