Janet Barboza llega a Cajamarca para apoyar en actividad a candidata [VIDEO]

La conductora y empresaria cajamarquina Janet Barboza arribó la mañana de hoy a la ciudad para participar de una marcha organizada por la candidata a la alcaldía provincial de Cajamarca, Rosa Silva, a quien ha dicho apoyar en esta contienda electoral.

La actividad, que habría sido realizada con la intención de concientizar y sensibilizar a la población sobre el rol de la mujer en el campo político, se llevó a cabo en las principales calles de la ciudad, entre gran algarabía de los simpatizantes del partido político Restauración Nacional.

Hace algún día, la aspirante al sillón municipal denunció haber sido excluida de un debate organizado por un medio televisivo local, puesto que no habría recibido una invitación para participar del careo. Según Silva, su supuesta exclusión se trataría de un claro acto de discriminación a la mujer en la política, considerando que es la única candidata que participa de este proceso.

La popular Rulitos recorrió las calles portando un gorro con el logo de la candidata, además expresó la satisfacción que siente al estar nuevamente en su tierra natal. Asimismo, exhortó a la población femenina a protestar en contra de cualquier caso de discriminación. “Por qué las mujeres tenemos que protestar no de ahora, si no de siempre, por nuestros derechos. Cajamarca no debe ser un departamento machista, al contrario, debe ser un lugar de oportunidades para todos”, manifestó.