Región Arequipa subsanará observaciones de Contraloría a Majes-Siguas II

La gobernadora regional de Arequipa, Yamilia Osorio Delgado, salió a poner paños fríos sobre el informe de Contraloría que señala que existe riesgo si se firma la adenda 13 del megaproyecto agrícola Majes-Siguas II. Esta adenda plantea el cambio en el sistema de riego, de canales abiertos a tuberías.

Las observaciones serían subsanadas por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) a través de Autodema, pues según Osorio, el documento del órgano contralor "no es un informe concluyente" y más bien corresponde al proceso de acompañamiento que solicitó la Región mientras se elabora el informe final de la adenda por el cambio tecnológico del proyecto.

"Es un informe por el acompañamiento concurrente, de los primeros pasos que se ha dado en la evaluación de esta adenda y que por supuesto Autodema está respondiendo porque hay cuestiones que no han sido valoradas", dijo.

La Contraloría tomó en consideración lo suscrito por la empresa supervisora Nipon Koei Co. Ltd. Esta indicó que no es sustento técnico el argumento de la escasez del agua por cambio climático y la necesidad de ahorro de ese recurso, sin demostrar el impacto sobre el proyecto.

Al respecto, la autoridad indicó que a más tardar la próxima semana Autodema terminará el informe con el sustento técnico solicitado por Contraloría, para lo cual solicitará una audiencia para exponerlo.

Una vez concluida la propuesta de adenda, el GRA espera contar con el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Contraloría y finalmente el Consejo Regional, recién ahí se podrá firmar la adenda con la empresa concesionaria Cobra.