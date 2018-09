'Pastor' Santana sobre disfunción eréctil: “Si tienes fe, resucitará y tendrá fuerza”[VIDEO]

Luego del violento incidente de la mañana del lunes donde un grupo de simpatizantes de la secta El Aposento Alto ingresó a la fuerza el estadio Alejandro Villanueva y tiempo después hinchas del club Alianza Lima intentaron recuperar el lugar, una serie de revelaciones sobre esta congregación se han hecho conocidas, varias de ellas polémicas.

Ahora circula un video en Facebook en la que se puede escuchar que el líder de la mencionada iglesia evangélica, Alberto Santana, habla sobre la disfunción eréctil en medio de lo que parece ser una ceremonia en uno de sus templos.

“Aunque ya tu miembro viril se haya muerto y aunque tu mujer se burle de ti diciendo tú no puedes nada tú no sirves para nada, ni tú 'pájaro' no sirve para nada. Si tú tienes fe, dirás ‘muerto, resucita’ y ese (el órgano reproductor masculino) va a resucitar. Y se va a levantar, va a tener fuerza porque no hay nada imposible para Dios”, dijo Santana en medio de una completa ovación de la asistencia, según se puede escuchar en el video de Facebook publicado por la página Piura TV.

Si bien el video ha generado las risas de varios usuarios, hay algunos que se han incomodado del tema por mencionar a Dios en relación a un caso sexual.

No es la primera vez

No obstante, Alberto Santana ya se ha visto envuelto en otros casos controversiales en menos de una semana. Hace dos días se reveló que él tuvo una amante que trabajaba en las inmediaciones de uno de los templos de El Aposento Alto, a pesar que estar casado y tener hijos.

"Al principio empezó a acercarse a mí como un padre pero a los pocos meses de haberme conocido me dijo que había tenido un sueño, en donde Dios le había hablado y dicho que podía tener concubinas. El trato conmigo comenzó a cambiar y finalmente yo acepté ser su concubina porque creí en él. Yo lo admiraba al pastor", dijo la joven al programa ‘Beto a saber’.

Y es que Santana justificaba la relación extramatrimonial aduciendo que se sentía desatendido en su hogar y que si ella estaba con él se debía a que era “una ley que Dios le había dado y que él era como un rey".