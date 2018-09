VES: Cobrador hizo abortar 3 veces a su pareja dándole de patadas en el vientre[VIDEO]

Una verdadera pesadilla atraviesa una joven de 22 años quien desde que se casó con un cobrador de bus de transporte público hace cinco años ha sido víctima de constantes maltratos al punto que tuvo tres abortos producto de brutales golpizas por parte de su pareja, Wilfredo Medrano Jorge, en Villa el Salvador.

La joven de nombre Janet, quien prefiere ocultar su rostro por miedo a represalias, contó a América Noticias que el último episodio de violencia que sufrió a manos de su actual esposo fue en plena vía pública cuando el hombre la sorprendió mientras ella esperaba en un paradero, ahí él la golpeó e intentó acuchillarla, no obstante la víctima logró huir desesperadamente tomando una mototaxi gracias a la intervención de un transeúnte que valientemente la defendió. Al no lograr su cometido, el cobarde sujeto huyó del lugar a bordo de un vehículo blanco que lo esperaba en una de las esquinas cercanas del lugar.

“Me agarró, me arastró, me pegó y tenía un cuchillo, me quería matar”, dijo la fémina violentada quie sigue sufriendo abusos a pesar de estar separada de él hace cinco meses.

Tras el incidente, la mujer se armó de valor y lo fue a denunciar a la comisaría de la urbanización Pachacámac, no obstante, con total descaro Medrano Jorge la siguió y dentro de las inmediaciones policiales no solo nuevamente la violentó con patadas y puñetes, sino que la amenazó de muerte. Increíblemente todo sucedió en frente de los efectivos, quienes solo hicieron al hombre hacia un lado y le dijeron a la joven que no lo podían detener porque aún ella no había hecho la denuncia.

“Él le ha dicho, incluso con nombres. Te voy mandar a matar con mi amigo ‘Mondongo’ y que también tiene amigos en la cárcel, porque a él no le tiembla la mano de matarla”, declaró la hermana de la agredida a América Noticias.

Y es que el transportista no le quiere dar el divorcio a su aún esposa a pesar que evidentemente la relación no da para más. “Me conviene estar preso porque no pago mi cuarto, no pago comida, no pago nada. Prefiero estar ahí bien y tu muerta”, le habría dicho el sujeto a su víctima.

Luego de conocerse el caso, la joven narró otro triste episodio enmarcada por la violencia familiar que sin dudas que la ha marcado; ella reveló que su propio esposo le causó tres abortos dándole patadas en el vientre.

“Me daba duro en mi barriga por eso es que mi hija murió, el segundo igual porque me pegaba a cada rato por eso que mi hijo ‘se me vino’ (aborto) y el tercero de igual modo”, contó la muchacha entre lágrimas.

Hasta el momento, Medrano Jorge sigue en libertad.