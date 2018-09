“No podemos seguir trabajando con una empresa desprestigiada como Odebrecht”

Usted ha expresado su desacuerdo en firmar una segunda adenda con la empresa brasilera Odebrecht para culminar la ejecución de la presa Palo Redondo. ¿Por qué motivo?

Porque Odebrecht es una empresa, a nivel internacional, desprestigiada, está involucrada en actos de corrupción en nuestro país y no podemos permitir que una empresa corrupta continúe trabajando para el Estado peruano, trabajando para la región La Libertad.

Para usted sería un error del gobernador Luis Valdez Farías firmar esta nueva adenda.

Yo no conozco lo que está haciendo el gobernador.

Bueno, pero sí conoce que al parecer existe un consenso entre el gobernador, Odebrecht y la Cámara de Comercio y Producción para firmar la adenda y culminar pronto Palo Redondo.

Mire, Odebrecht debió presentar en su momento su cierre financiero, es decir el financiamiento para la continuación de la III etapa de Chavimochic, pero no lo hizo. Entonces, creo que el gobierno regional debió dejar sin efecto el contrato (de concesión).

¿Rescindir el contrato?

Por incumplimiento del contrato.

Eso se pudo haber dado a fines del 2016 cuando se conocen los casos de corrupción de Odebrecht.

No, Odebrecht en el 2014 ya era un escándalo. En el 2016 se empiezan a conocer los casos en el Perú. No se puede continuar trabajando con esta empresa. Esa es mi posición personal.

¿No sería mejor que Odebrecht culmine por lo menos la presa y así avanzar la III etapa?

Más fácil es que se rescinda el contrato y se convoque a una licitación para que otra empresa gane y concluya las obras (faltan trabajos complementarios y el canal madre hasta las Pampas de Uricape, cerca a San Pedro de Lloc, en una extensión de 124 kilómetros). Creo que no se puede premiar a una empresa que está involucrada en actos de corrupción.

Si no se firma la adenda, el Estado irá a un arbitraje y ello paralizaría la III etapa por 2 a 3 años más…

Es independiente el arbitraje. La paralización de la obra afecta a miles de trabajadores y la productividad ha bajado bastante.

En los próximos cinco a diez años la agroexportación se verá perjudicada.

Claro, pero aquí también hay un tema ético. He conversado con expertos y estos me señalan que hace tiempo debió haberse cortado ese contrato por incumplimiento en el cierre financiero por parte de la concesionaria brasilera, es decir no haber conseguido el financiamiento.

Además del cierre financiero, Odebrecht cuestionó al gobierno regional por incumplir el proceso de liberación de terrenos para construir el canal madre. ¿No cree que ahí también hay cierta responsabilidad por parte de la región en la paralización de las obras?

En noviembre del año 2014, antes de irse, José Murgia (ex presidente regional) debió haber entregado los terrenos a Odebrecht ¿no es cierto? El contrato de concesión de la III etapa de Chavimochic suscrito por Murgia, en representación del Estado, contemplaba la entrega de terrenos en seis meses. Sin embargo, eso era imposible. En el año 2015 Alianza Para el Progreso (APP) ingresa a la administración regional.