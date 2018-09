Denuncian que publicidad de iglesia promueve impunidad para agresores de mujeres

La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial (MMM) con sede en el Perú, ha lanzado un afiche publicitario que fue criticado en redes sociales por promover la impunidad para agresores de mujeres.

En el afiche se pueden observar una secuencia de fotografías que hacen referencia al proceso de “transformación” que tuvo un hombre que maltrataba a su esposa. En en la primera fotografía se ve como la agrede, en la segunda ambos están llorando y en la tercera, se encuentran abrazados y felices.

El afiche tiene un mensaje que dice “Jesús te cambia” slogan de la Convención Nacional que la iglesia está organizando para el mes de setiembre en diferentes partes del país.

Un usuario de Facebook compartió una fotografía del afiche y agregó: “Mujer, si tu pareja te pega o es violenta contigo, rezar o darle tu dinero a una ‘iglesia’ no solucionará absolutamente nada. Denunciar, buscar ayuda psicológica, levantar la voz y no permitir que vuelva a ocurrir sí lo hará. La violencia familiar es un delito, no un pecado.”

“Solo Jesús pudo hacer una verdadera transformación en la familia de Juan” se puede leer en una de las publicaciones del fan page del Movimiento Misionero Mundial en el Perú en la que aparece el diseño del polémico afiche. Al final del texto usan la etiqueta #JesúsTeCambia.

Como comentario en la publicación hecha por la iglesia, un usuario comentó: “¡Nuestro señor es más grande que la justicia, el poder judicial, los feminicidios! Solo Jesús puede cambiar el mundo (en el camino morirán unas miles de mujeres pero no importa).”

A través esta red social, las diversas páginas que el MMM maneja de forma descentralizada, según diferentes zonas geográficas del Perú, han publicado fotografías y videos en las que aparecen miembros de esta esta comunidad cristiana haciendo invitaciones para el evento que se realizará en Lima del 14 al 16 de setiembre.