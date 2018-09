Callao: oficial de la Marina agredió e intentó ahorcar a su pareja [VIDEO]

Indignante. Un oficial de la Marina de Guerra del Perú, identificado como Enzo Santi, fue denunciado por su pareja de haberla agredido e intentado ahorcarla en plena vía pública del Callao. La víctima confesó que no es la primera vez que ocurre este tipo de maltratos.

“Entró a mi casa, me quitó el celular, me agarró del cuello y me dijo que lo siga”, reveló la pareja del oficial.

El hecho de violencia habría sucedido la madrugada del sábado. El sujeto logró que su pareja saliera de su vivienda y en plena vía pública la empujó. Entonces, ella cayó a la vereda, producto de ello presenta una herida en la frente.

Tras ello, el oficial de la Marina intentó seguir agrediendo a su pareja, pero un vecino, que vio la escena, intervino y logró detener al hombre. Los demás testigos lograron auxiliar a la mujer.

La víctima reveló que el oficial fue su pareja durante cinco años y durante ese tiempo la maltrató en diversas oportunidades. En todas aquellas ocasiones, la mujer lo denunció pero el hombre continuó en libertad.

Ahora, el oficial de la Marina del Guerra se encuentra en la comisaría del Callao y la denuncia está en manos de la Fiscalía.