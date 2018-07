Debemos desterrar la idea que todo se soluciona dando alguito

Juan Carlos Soto

El líder de los empresarios en Arequipa está preocupado por la coyuntura del país. No quiere desmoralizarse pensando en que esto no tiene arreglo pese a la reincidencia histórica. Como hombre de negocios, sugiere que tras una crisis hay una veta de oportunidades; y es tarea del gobierno efectuar una gran reforma que también vaya de abajo para arriba para sacar la corrupción de raíz.

¿Los audios que revelan la manera grosera cómo se administra la justicia en el país tendrán un efecto en la economía, así como ocurrió con Lava Jato, que se trajo abajo varios proyectos?

Lava Jato tuvo un efecto directo en las inversiones, además venía acompañado de El Niño. Sí afectó el crecimiento de 2017, que estaba previsto en 4% y cayó a 2,5%. Las recientes denuncias no sé cuánto afecten a las inversiones pero lo que sí provocaron es un enorme grado de indignación. Es obvio que cuando no hay un país confiable las inversiones no llegan. Hay distintas formas de corrupción, la que más conocemos, la entrega de dinero por una obra, en cambio acá se habla de tráfico de influencias, que beneficia a ciertas personas.

Es posible pensar en las cuerdas separadas, economía por un lado e institucionalidad por otro…

Nosotros como Cámara de Comercio pedimos soluciones rápidas a las autoridades y sanciones inmediatas.

¿Y no es un pedido muy ingenuo pedir que las autoridades solucionen esto cuando parece que todo el poder político está tomado por bandas? Es difícil exigirle al delincuente moralización.

Sin duda, hay momentos en que llegamos a pensar eso y si hay soluciones para la corrupción pero si nos quedamos en ese pensamiento tampoco saldremos de la situación. El gobierno tiene muchos frentes, pero esperamos soluciones (…) Lava Jato sigue pendiente y aún la pregunta es qué se logró, seguimos con los procesos, leguleyadas, colaboradores eficaces que ponen condiciones y hasta qué punto las reglas del país están bien hechas, queda pendiente una reforma judicial para sacar de raíz estos problemas. Esta es una oportunidad para que el gobierno revierta su poca popularidad, para que recupere la confianza ciudadana.

¿Y qué responsabilidad tienen las empresas en los temas de corrupción? En el caso Lava Jato, se aprecia que muchas de ellas concertan con funcionarios corruptos para asaltar al Estado.

Tenemos que hacer autocríticas y estar pendientes del comportamiento adecuado de nuestros asociados. Rechazamos tener agremiados fuera de la ley, la corrupción nace desde los ciudadanos, desde cosas tan sencillas como la coima a un policía, se tiene que hacer campañas, reformas con sanciones. Esto no se cortará de la noche a la mañana. La educación también juega un papel. Hay que trabajar en la ética, desterrar la idea de que todo se puede solucionar dando alguito.

¿Este modelo de corrupción es propio de la economía de libre mercado?

También hay economías de libre mercado sin corrupción. Pero creo que la ciudadanía ha tomado conciencia del problema. La corrupción son obras mal hechas o que no se hicieron. Son miles de millones de dólares que pueden invertirse en colegios y hospitales.

Parece que no hubiésemos aprendido nada. Tras la caída de la dictadura de Fujimori, los vladivideos expusieron cómo el poder sobornaba a medio mundo. Vino un gobierno democrático con Alejandro Toledo, luego nos hemos enterado que este señor también cobraba coimas.

La verdad que queda esa sensación… Fujimori, García, Humala, PPK, a veces uno se pregunta, ¿se avanzó algo?, ese es un cuestionamiento muy duro, y quita toda esperanza pero por otro lado, tenemos un país con mucha potencialidad, rico en recursos, gente capaz, sectores poco explotados.

¿Cómo definir la situación económica del país, está parada, en piloto automático?

Es poco tiempo para evaluar si las medidas dadas por este nuevo gobierno tienen incidencia en la economía, hoy el crecimiento está soportado por los mercados internacionales. Se aceleraron algunas inversiones públicas para reactivar la economía (reconstrucción del norte). Vamos a crecer 4%, no es mala la cifra pero podríamos estar mejor sino tuviésemos problemas sociales y políticos...

En la segunda parte de la entrevista, Aranzaens anuncia el papel de la Cámara de Comercio en las elecciones regionales y municipales de octubre. Su gremio con el CARA trabajan un plan que sea un aporte a los candidatos. En mesas de trabajo se exploran los problemas y soluciones que demanda Arequipa. En la agenda se aborda temas de infraestructura, salud, educación, corrupción, seguridad, inversiones. Estas sugerencias se les entregará a los candidatos y luego se propondrá un debate con los que liderarán las encuestas. También evalúa las salientes gestiones de Alfredo Zegarra y Yamila Osorio.

¿Cuál es el balance de las gestiones regional y municipal en Arequipa?

En el caso de la municipalidad provincial, estoy en desacuerdo que (el alcalde y regidores) hayan dejado sus cargos para postular a otro puesto. Eso nos quita un año de gestión, hubo algunas obras cuestionadas por no seguir el procedimiento, una obra mal hecha no soluciona nada. Es necesario que las gestiones cuenten con personal idóneo; nos quejamos del centralismo pero a veces los expedientes son de muy mala calidad y se les debe rehacer. Por eso solo en la aprobación, la demora se prolonga uno o dos años.

¿El gran fracaso del municipio ha sido no mejorar el sistema del transporte? ¿Qué calificación le pondría a Zegarra?

Es una prioridad, Arequipa ya ingresó a un caos que afecta a los ciudadanos; para el empresariado se vuelve una ciudad ineficiente con mucho sobrecosto en el transporte por las demoras, ¿los trabajadores, cuánto tiempo pierden en un carro? También preocupa la inseguridad, donde hemos caído según el ránking de competitividad; (…) sobre la calificación al alcalde, lo aprobaría con la mínima nota.

¿Y la gestión regional de Yamila Osorio?

Si nos centramos en el corto plazo, diríamos que no fue una buena gestión, pero a largo plazo ha tenido aciertos. Al margen de los cuestionamientos, la Variante de Uchumayo es un proyecto de hace 20 años que nadie se animaba a hacer, Majes II debe encaminarse, hasta lo que tengo entendido es que el cambio tecnológico del riego es necesario, eso generará un impresionante nivel de agroexportaciones y puestos de trabajo. También está la carretera Yura-La Joya, Arequipa-Yura, inversión de Lluta Lluclla. El Gobierno Regional tiene una mejor nota por dejar proyectos bien encaminados y las próximas autoridades deben continuar.