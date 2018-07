Cajamarca: mujer llamó a serenazgo para que su expareja no la agreda [VIDEO]

Un video de Facebook grabado por serenos de la región Cajamarca muestra la discusión entre un hombre y su expareja, quien terminó llamando a la Unidad de Serenazgo para recibir su ayuda luego de que él la golpeara, presuntamente.

En la grabación del Facebook Cajamarca Reporteros se escucha que la mujer le reclama a su expareja por las constantes agresiones que recibe, a pesar de que el supuesto agresor tiene una relación con otra persona. Sin embargo, también se escucha que uno de los serenos le pregunta al hombre por qué la mujer lo lastimó con un cuchillo en el estómago y el brazo.

PUEDES VER: Intervienen a sujeto que golpeó salvajemente a su pareja en Nuevo Chimbote

“Tú tienes otras mujer (..) vives con otra mujer por la escuela de Miraflores. Tú vienes y me golpeas siempre (..) me buscas el celular para haber que tengo. Me haces la vida imposible”, se escucha decir a la mujer en el video.

Ante esto, el personal de serenazgo optó por trasladar a la mujer y su expareja a una comisaría para solucionar el problema, además de atender las heridas que supuestamente provocó la señora a su expareja.

“De la nada empezamos a discutir. Ella me cela (…) yo no. Patadas no le he dado (…)una cachetada le he dado. Ella reaccionó y con un cuchillo me atacó”, dijo el sujeto a los serenos.

La discusión se habría dado en presencia de cuatro menores de edad, hijos de los dos intervenidos, en el pasaje Luz Clarita de la ciudad de Cajamarca.

Según se escucha en el video de Facebook, la mujer llamó a los serenos porque su pareja le había pegado. Sin embargo, él mencionó que también sufrió agresión de parte de ella.