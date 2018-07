Tres meses de prisión para policías acusados de libar cerveza en comisaria de Cusco [VIDEO]

El Vigésimo Tercer Juzgado Militar Policial Sur Oriente dictó tres meses de prisión preventiva para los efectivos policiales Judina Mamani Espirilla, Estefany Atayupanqui Serrano y Alexander Ccuno Ccana.

Los tres suboficiales son acusados por la Fiscalía de incurrir en los delitos de violación de consigna y desobediencia al haber abandonado su servicio para libar cerveza en el dormitorio femenino de la comisaría de San Jerónimo en Cusco, en febrero de este año.



El juez Henry Candia consideró que hay los suficientes elementos de convicción para acoger el requerimiento de prisión sustentado por el comandante Valerio Escalante de la Fiscalía Militar Policial.

Asimismo, consideró que hay peligro de fuga ya que los agentes policiales solo tienen cuatro y dos años de servicio y podrían obstaculizar las investigaciones.

De igual forma, tomó en cuenta los resultados de la prueba cuantitativa de dosaje etílico que se les practicó a los suboficiales. Tenían 0.22, 0.76 y 0.96 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tras el fallo del juez y antes de ser traslados al establecimiento penitenciario del Cusco donde fueron internados en la sección de prevención, una de las agentes policiales rompió en llanto.

En tanto, los abogados defensores de los policías interpusieron recursos de apelación a la medida coercitiva dispuesta por el Vigésimo Tercer Juzgado Militar Policial Sur Oriente. Consideran que no se valoraron adecuadamente las pruebas que demostrarían que los agentes del orden no estaban ebrios y que tampoco se valoró que en las botellas de cerveza no se hallaron huellas dactilares de los imputados