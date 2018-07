Danzante de tijeras casi muere al realizar peligrosa pirueta durante show en fiesta patronal [VIDEO]

Gran susto vivieron los asistentes a una fiesta patronal cuando un danzante de tijeras casi muere al caer desde 6 metros de altura tras realizar una peligrosa maniobra. La caída que ocurrió durante una fiesta patronal en Huancavelica fue registrada en un video compartido en Facebook.

El danzante de tijeras Jaime Echavarría Orejón, conocido como ‘Rey Orofil’, quiso dar un impresionante espectáculo al público durante la fiesta patronal en el distrito de Congalla, provincia de Angaraes (Huancavelica). El bailarín se ató con una chalina una de sus piernas y empezó a realizar una pirueta llamada “Torre quespey”. En el video de Facebook se ve al público emocionado al verlo en lo alto y mostrando su arte.

Pero la diversión y alegría se convirtieron en una terrorífica y trágica escena de Facebook cuando ‘Rey Orofil’ no se percató que la chalina se estaba soltando mientras él hacía bruscos movimientos para deleitar a los vecinos del distrito de Congalla. Minutos después, el danzante de tijeras cayó violentamente de espaldas mientras que el público daba gritos de terror.

Inmediatamente Jaime Echavarría Orejón fue auxiliado por algunas personas que presenciaban el espectáculo. Al inicio se pensó que solo eran simples golpes, pero pasados los minutos algunos comentaron que producto del fuerte golpe, el danzante de tijeras presenta complicaciones en los riñones, en la espalda y sufre de intensos dolores en la columna.

‘Rey Orofil’ contó que acudió al centro de salud de la zona pero nadie lo atendió, por lo que acudió al hospital más cercano para recibir ayuda médica. Algunos amigos del artista estarían gestionando su traslado a Lima para una mejor atención médica.

“La chalina se rompió y caí cuando hacía mi último número, ahora no puedo caminar y por mi cuenta he acudido al hospital, pues en el lugar no había personal de salud para que me brinde atención”, señaló Jaime Echavarría.