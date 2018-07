Huancavelica: Joven danzante de tijeras cayó de gran altura en fiesta patronal [VIDEO]

Un danzante de tijeras que participaba de las actividades por la fiesta patronal del distrito de Congalla, provincia de Angaraes, Huancavelica, cayó de una altura de más o menos seis metros, cuando intentaba realizar una pirueta que consistía en amarrarse el talón en lo alto de una cuerda.

Jaime Echavarría Orejón, de veintitrés años, mejor conocido como “Rey Orofil”, realizaba este acto costumbrista, “Torre quespey”, que consiste en colgarse de unas cuerdas amarrado con una chalina. La situación, sin embargo, se tornó trágica para el joven danzante huancavelicano artista quien perdió el control del número luego que la chalina que utilizaba como sujetador se rompiera.

Esto provocó que el joven danzante cayera de espaldas ante la mirada atónita del público que no atinaba a hacer nada ante el accidente. Finalmente, el danzante fue ayudado a ponerse de pie por dos personas sin embargo al parecer no recibió ninguna atención médica.

Según señaló Jaime Echevarría al diario Correo Huancavelica “ni si quiera le brindaron atención médica”. Lamentablemente, producto de las lesiones sufridas, Jaime no puede caminar y sus riñones han quedado severamente dañados. “La chalina se rompió y caí cuando hacía mi último número, ahora no puedo caminar y por mi cuenta he acudido al hospital, pues en el lugar no había personal de salud para que me brinde atención”, comentó el desafortunado joven danzante huancavelicano.