Gahela se sentía distinta desde la niñez. En el nido solía ir al baño de mujeres con sus amigas. La profesora le decía que eso estaba mal y llamaba a su madre preocupada.

Y cuando no había nadie en casa, Gahela se paraba frente al espejo, tomaba una sábana y simulaba usar un hermoso vestido. Así, su identidad empezaba a florecer, pero con el tiempo tuvo que ocultarla para que no le hagan daño.

“Fui creciendo y la escuela, lejos de ser un centro de aprendizaje, fue un espacio violento. Me insultaban por ser trans, chola, serrana, pobre; por ser diversa”.

Gahela, de 24 años, estudió Derecho y Administración, pero no puede ejercer las carreras porque la universidad se niega a tramitar su bachiller. Tampoco puede litigar porque necesita tener colegiatura. “El Estado me niega el DNI con la identidad con que me siento identificada, transgrede mis derechos a la educación, trabajo, vivienda y salud”.

Para sobrevivir realiza asesorías, trabajo sexual, clases de baile y limpia baños. Con lo poco que gana ayuda a sus dos hermanos. Hoy ella no tiene miedo a decir quien es, pero su identidad la expone a peligros. Pronto demandará al Estado para que en su DNI figure como Gahela.

“En el país hay solo dos opciones de trabajo para los transexuales: peluquera o prostituta”. La transexual Leyla Huertas asegura que el trabajo sexual que realizan muchas trans se debe a la exclusión de una sociedad machista y conservadora. “El Estado no nos protege, el único espacio que nos da dinero es el sexo y no lo hacemos porque nos guste sino porque la política de exclusión que existe hacia nosotras no nos puede ni nombrar. No existimos”.

En el Centro de Lima, más del 90% de las mujeres trans que se dedican a este oficio vienen de la selva o la sierra. Leyla asegura que a una mujer trans le cuesta diez veces más desarrollarse como persona.

Por eso hoy estará en la marcha del Orgullo LGTBI en Lima, para exigir al Estado el derecho a la identidad y respeto a la diversidad sexual.