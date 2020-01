“El sexo no me interesa en lo más mínimo”: ¿qué significa ser asexual?

“Yo no diría que el sexo me resulta completamente desagradable, es más bien que no me interesa en lo más mínimo. Es parecido a por qué a algunas personas les encanta una particular serie de TV y a otras les resbala”, cuenta Adam Thompson, de Manchester a BBC.

Adam, de Inglaterra, tiene 27 años y se identifica como asexual. Entonces, ¿qué es la asexualidad? es una orientación sexual en el que una persona experimenta poca o nula atracción sexual hacia otra persona y/o ningún deseo de contacto sexual, según Aces & Aros.

Particularmente, Adam se identifica como una persona que no experimenta atracción sexual; es decir, sí tiene “sentimientos románticos” por las personas pero no es que desee “acostarse” con ellas. Por ello, es que ahora considera que es ‘demisexual’, pues solo experimenta atracción sexual si hay un fuerte vínculo emocional.

Un estudio de 2004 realizado por el psicólogo canadiense Anthony Bogaert reveló que al menos el 1% de la población es asexual pues no se siente atraído sexualmente por nadie, aunque precisó que muchos de ellos no saben que lo son porque no están los suficientemente informados sobre el tema.

Frente a ello, repasamos algunos mitos que existen sobre ser asexual y lo desmontaremos con estudios científicos.

La asexualidad no está asociada al celibato o abstinencia

Las personas célibes eligen no tener relaciones sexuales, ya sea por creencias religiosas, salud o filosofía de vida. Sin embargo la asexualidad no se elige, sino que se trata de su orientación sexual. Es por eso, que a diferencia de los asexuales, los célibes pueden tener deseos sexuales.

Las personas asexuales no tienen una enfermedad mental

Este es un mito muy común. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría eliminó hace unos años el "deseo sexual inhibido” del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales.

Debido a que algunos profesionales de la salud mental y médica malinterpretan la identidad asexual, pueden decir que la falta de deseo sexual se debe a una enfermedad mental o discapacidad.

Los asexuales pueden tener placer sexual

Muchos de ellos incluso se masturban mientras ven alguna película o recuerdan alguna escena que les causa mucha excitación. A diferencia de las otras orientaciones sexuales, las personas asexuales buscan satisfacer sus deseos a sí mismo y no con otras personas.

Los asexuales a menudo tienen otras identidades

Estas personas comúnmente se identifican como LGTBI, dice Aces & Aros, ya que ven la asexualidad como una identidad de la comunidad o porque tiene alguna identidad de género que está dentro de lo LGTBI. Más de una de cada 10 personas en la comunidad de asexuales son transgénero, y 3 de cada 10 son no binarias, según datos de encuestas comunitarias.