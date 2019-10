SMP: menor de 14 años desaparece cuando se dirigía a su centro educativo [VIDEO]

Una menor de 14 años de edad desapareció el pasado miércoles 2 de octubre a las 8 de la mañana, luego de salir de su vivienda con dirección a su centro educativo en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Julia Dioses, madre de la adolescente y quien se encuentra muy afligida, teme que algo malo le haya podido suceder, sin embargo, confía que esté acogida por amistades. Pide apoyo a las entidades competentes para encontrarla.

“Hasta el día de hoy no sé nada de mi hija, yo no sé dónde está, ni con quien. Pido a la Dirincri de España para que me ayuden a indagar sobre el paradero de ella”, indicó la progenitora de Carlita para RTV.

Al ser consultada por las razones de su posible desaparición indicó que, tuvieron una discusión un día antes debido al bajo rendimiento académico de la adolescente. No obstante, no pensó que esa sería la última vez que la veía.

“Yo no le he castigado, le he hablado fuerte. Ella se puso molesta, se encerró en su cuarto y ya no la vi más”, indicó Dioses.

Asimismo, denunció no haber sido apoyada por los policías de la Comisaría Sol de Oro, quienes recién colocaron a su hija en la lista de desaparecidos, cinco días después de haber puesto la alerta.

El día de su desaparición, Carlita García Dioses vestía un pantalón de color negro, zapatillas negras y mochila de color anaranjado. Ella tiene cabello largo y de color negro y tez morena. Para cualquier información comunicarse con la madre de la menor al teléfono 927 737 605.