Los Olivos: vecinos se quejan por intenso ruido ocasionado por fiesta [VIDEO]

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano reportó que en el distrito de Los Olivos una fiesta celebrada el día de sábado 25 de mayo ha generado gran molestia en los vecinos de la zona.

Según las declaraciones del denunciante, los residentes de la calle Huallanca, ubicada en el mencionado distrito, se han visto perjudicado debido al excesivo volumen que emanaba del equipo de sonido de una de las casas, aproximadamente a las 4:00 a.m.

“Son casi las 4:00 a.m. del día domingo 26 de mayo y en el distrito de Los Olivos, en la calle Huallanca hay una fiesta que empezó aproximadamente 10 p.m. y hasta estas horas no termina. El volumen es demasiado alto y no se puede descansar. Se pide un poco de respeto, hay personas que todos los días deben levantarse temprano y el domingo no es la excepción”, escribió el usuario a nuestra plataforma de denuncia.

En las imágenes enviadas la sección de Reportero Ciudadano, se puede escuchar que la bulla que emana de la casa es fuerte. En por ello que el denunciante ha pedido que sus derechos sean respetados: “Todos tenemos derecho a la tranquilidad y respeto y nadie tiene el derecho de faltarlo”

Asimismo, los vecinos de la zona piden que el personal de serenazgo o fiscalización coloque una multa a las personas responsables de la fiesta, debido a que es una falta el realizar reuniones con bulla excesiva y molestar la tranquilidad de los demás vecinos.

