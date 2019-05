Surco: congestión vehicular genera malestar en ciudadanos

Por intermedio del WhatsApp de La República, una ciudadana manifestó que en el distrito de Santiago de Surco cada día se registra gran congestión vehicular lo cual genera incomodidad en los vecinos y peatones de la zona.

Según las declaraciones brindadas de la denunciante, desde las 7:30 de la mañana hasta casi las 9:00 a.m. gran cantidad de conductores utilizan la avenida Mariscal Castillas para poder llegar a la av. República de Panamá o a la vía Expresa Paseo de la república.

“Esta zona se vuelve intransitable desde las 7:30 de la mañana. Pasan demasiado carros y la verdad es que uno no puede llegar a tiempo a su destino porque lo que normalmente demora 5 minutos, con la afluencia de carros se realiza en 20 minutos. Es inaudito. Encima a eso le sumamos que por la zona no pasan combis y no tenemos muchas alternativas para poder transportarnos”, escribió la ciudadana a nuestra plataforma de denuncia.

Ante la constante congestión vehicular, los ciudadanos piden a las autoridades que puedan tomar en cuenta que las calles del distrito se han convertido en intransitables en hora punta y que, por ende, necesitan un plan de transporte que ayude que se dé una mejor circulación.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República941 000 000).